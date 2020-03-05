警方為游錫堃增設巡邏點　黃珊珊：取其一就好

▲黃珊珊在臉書po出巡邏點。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者楊亞璇／台北報導

立法院長游錫堃控訴自己上月遭到恐嚇，但報案已半個月，巡邏箱還是空的，質疑警方沒有簽巡，北市員警5日上午到場巡邏，使用QR Code簽到，並在周邊增加新的巡邏掃描點。對此，黃珊珊認為，其實是做一件事，多拍照而已，取其一就好，如果增設一個，相信院長也不希望麻煩到員警。

黃珊珊強調，2017年就改成QR Code方式，QR Code的確是在游錫堃家附近，舊的沒有拆掉，有些民眾希望設巡邏箱，還是有嚇阻作用，沒拆掉的原因也在了解中，讓院長誤會也很抱歉，「真的是簽了199次，並不是沒有簽」，也謝謝院長體諒。

至於游錫堃是否應向員警道歉？黃珊珊說，「我覺得也不用這麼嚴重啦」，因為他可能擔心的是說他有報警沒處理，或者沒有巡邏，這部分員警都很盡責，希望院長理解。

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