王鴻薇批游錫堃「高調耍官威」　要求向警察道歉

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

立法院長游錫堃遭人恐嚇，怒控家中附近的巡邏箱都沒有員警簽到，事後轄區員警出面澄清已E化簽到，內政部長徐國勇也出面表示嫌犯已經抓到。對此，台北市議員王鴻薇5日在臉書怒批，「游大院長應該向警察說聲道歉吧，沒見過這樣高調耍官威」。

王鴻薇認為，游錫堃在臉書開砲台北市警方，震警社會，由於游貴為立法院長，想來警方已經皮皮挫，內政部徐國勇算是有擔當，立刻為警方說明處理經過，只是仍怕得罪游院長，稱如處理不夠周詳再向游院長說明。

王鴻薇指出，她自己曾經接到殺全家的恐嚇信，所以完全能體會游錫堃及其家人的憤怒及恐懼。但是，警方已然儘快破案，並向游錫堃辦公室報告，不論這中間有什麼誤解，既然游錫堃已經把台北市警察數落一頓，現在發現全部都是冤枉了基層員警，那麼一句道歉，這是該還人家的公道吧。

王鴻薇批評，游錫堃指名台北市警察，第一，你辦公室不是向管區報案，是警政署親自受理，那單指責台北市警察所為何來？第二，台北市巡邏箱確已改為掃QR-code，又為了你要低調把巡邏箱放你家隔壁，「人家跟你解釋你還耍脾氣，真是不能得罪方丈大人」。

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