　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「巡邏箱QR Code」照片曝光！黃珊珊：游錫堃上任後已巡簽199次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃珊珊秀出巡邏箱。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊貼出巡邏箱。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者楊亞璇／台北報導

立法院長游錫堃4日在臉書自曝上個月收到恐嚇信件，但事後向警方報案後卻全無下文，甚至迄今連巡邏箱也是空的。對此，北市副市長黃珊珊5日在臉書上貼出巡邏箱QR Code，她解釋，游錫堃家自2月1日上任至3月4日，共巡簽了199次。

黃珊珊指出，「謝謝游院長提醒，讓我們有機會把台北市的E化政策再說一次」。台北市政府在107年7月12日正式啟用「巡邏箱電子化系統」，紙本巡邏單遇雨易潮濕破損，以及使用大量紙張及每日人工換表的缺點走入歷史。

黃珊珊附上游錫堃家QR Code巡邏箱強調，目前台北市包含游院長家在內共有17271個巡邏點，均採用QR Code方式簡化程序，並達到節能減碳減紙目標。至於游院長家自2月1日上任至3月4日，共巡簽了199次；至於游院長提及的恐嚇信，刑事局也已發布新聞表示，刑事局偵二隊隔天就抓到該嫌犯了。

游錫堃4日深夜在臉書上透露，2月18日一名署名「游貴湘」的網友在臉書上對他、及家人發出恐嚇文，翌日又收到同樣署名「游貴湘」的恐嚇信件，內文寫道「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣。」

瑞安街派出所所長洪長義隨即在臉書回應游錫堃，「院長您好，本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」

徐國勇5日受訪時則表示，第一時間警政署長陳家欽的確有向他報告，刑事警察局也立即偵辦，在不到2月底就已經破案，也已在3月2日將相關人員移送桃園地檢署偵辦，也有跟秘書做筆錄，會請陳家欽與相關人員解釋、報告，「如果連絡上不周到，會請警政署以後要更周到」。

其他人也看了這些...

「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸
立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈
游錫堃「巡邏箱一直空的」！小所長公開槓院長「沒接獲報案」：不知被恐嚇

更多熱門新聞...

游錫堃自爆遭恐嚇報警「沒下文」　徐國勇：2月底已破案
游錫堃自爆遭恐嚇15天「沒下文」　刑事局：獲報當晚就抓到人

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
疫情衝擊！20年名店祥福餐廳停業　101大樓「十二粵」關店大
酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小老師現身鞠躬道歉：不知二伯被打到宮縮
各國「口罩禁出口」時間軸曝　萬人淚：台灣領先世界這麼多
林東京「百萬罰單」已專人送達！如果不繳還有更慘下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

千人以上大型活動緩辦　衛福部：千人以下需寫「防疫計畫書」

同意在國民黨黨產地蓋豪宅？　林昶佐、賴品妤籲：柯文哲別替馬英九脫產

卓榮泰為愛妻動腦手術…默默「理平頭」　相視微笑：有什麼大不了？

5G超高標金=超高資費？陳耀祥強烈希望不超過1399元

快訊／1951人受衝擊！政院拍板：無薪假勞工「訓練津貼最高可領近19K」

AIT主席：非常驕傲蔡英文達成的台美關係　盛讚台灣對世界的貢獻

葉毓蘭：游錫堃退休太久　對這幾年的「警政改革」知道太少

QR code設在住家旁邊　游錫堃：那台北市幾千個巡邏箱都算我身上好了

血滴子初登板關注醫事人員　蔡壁如籲補助別「看得到吃不到」

罷韓團體控韓市府打壓！光復總部宣布暫停營運3天　全力衝刺拚造冊

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

千人以上大型活動緩辦　衛福部：千人以下需寫「防疫計畫書」

同意在國民黨黨產地蓋豪宅？　林昶佐、賴品妤籲：柯文哲別替馬英九脫產

卓榮泰為愛妻動腦手術…默默「理平頭」　相視微笑：有什麼大不了？

5G超高標金=超高資費？陳耀祥強烈希望不超過1399元

快訊／1951人受衝擊！政院拍板：無薪假勞工「訓練津貼最高可領近19K」

AIT主席：非常驕傲蔡英文達成的台美關係　盛讚台灣對世界的貢獻

葉毓蘭：游錫堃退休太久　對這幾年的「警政改革」知道太少

QR code設在住家旁邊　游錫堃：那台北市幾千個巡邏箱都算我身上好了

血滴子初登板關注醫事人員　蔡壁如籲補助別「看得到吃不到」

罷韓團體控韓市府打壓！光復總部宣布暫停營運3天　全力衝刺拚造冊

MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

東方寺絕美夜櫻！最美花期曝...還藏「超稀有奇景」全看住持心情

《聲林2》楊碧琪香港防疫　居家「廚娘生活」省口罩

千人以上大型活動緩辦　衛福部：千人以下需寫「防疫計畫書」

鍾瑶曝偶像劇「選角內幕」：我被騙很久！　自認「沒新聞點」當女主角壓力大

樂軒推平價火鍋品牌「鉄火鍋」　和牛滷肉飯一樣吃到飽

黃偉哲臉書曬百元便當：外縣市看不到我們的車尾燈！　網：台南人好猖狂

阿伯撿到悠遊卡3天爽嗶8次　搭「免錢捷運」下場慘賠13倍

2線3刑事局警官借錢不錢！她報案抓人驚知：冒牌貨還一堆黑歷史

邵宗海／江郝兩岸論述　對比民進黨恐「五十步笑百步」

政治熱門新聞

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

游錫堃自爆遭恐嚇沒人關心　刑事局：當晚就抓到人

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟反擊馬英九

林俊憲拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

林成蔚請辭獲准　接國防院執行長

綠委提「黃安條款」修健保法…藍委：不該拉海外台商下水

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

防罷韓連署書遭惡意剔除　罷韓團體拉高送件量

衛福部：目標每人每周可買5片口罩

馬來西亞砂拉越州再轉彎！禁台入境　外交部批中國施壓

更多熱門

相關新聞

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的；但是，火速被小所長打臉，強調未接獲報案。對此，游錫堃5日上午回應，自己不重要，重點是人身安全最重要；至於QR code問題，他則笑說「那台北市幾百個，幾千個巡邏箱，都算在我身上好了！」

游錫堃批警辦案不力　徐國勇、派出所長齊打臉

游錫堃批警辦案不力　徐國勇、派出所長齊打臉

Live／游錫堃被小所長打臉親上火線回應

Live／游錫堃被小所長打臉親上火線回應

游錫堃自爆遭恐嚇　徐國勇：已破案偵辦

游錫堃自爆遭恐嚇　徐國勇：已破案偵辦

所長澄清「沒接獲報案」：不知游錫堃被恐嚇

所長澄清「沒接獲報案」：不知游錫堃被恐嚇

關鍵字：

黃珊珊游錫堃

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面