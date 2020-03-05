「巡邏箱QR Code」照片曝光！黃珊珊：游錫堃上任後已巡簽199次

▲黃珊珊貼出巡邏箱。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者楊亞璇／台北報導

立法院長游錫堃4日在臉書自曝上個月收到恐嚇信件，但事後向警方報案後卻全無下文，甚至迄今連巡邏箱也是空的。對此，北市副市長黃珊珊5日在臉書上貼出巡邏箱QR Code，她解釋，游錫堃家自2月1日上任至3月4日，共巡簽了199次。

黃珊珊指出，「謝謝游院長提醒，讓我們有機會把台北市的E化政策再說一次」。台北市政府在107年7月12日正式啟用「巡邏箱電子化系統」，紙本巡邏單遇雨易潮濕破損，以及使用大量紙張及每日人工換表的缺點走入歷史。

黃珊珊附上游錫堃家QR Code巡邏箱強調，目前台北市包含游院長家在內共有17271個巡邏點，均採用QR Code方式簡化程序，並達到節能減碳減紙目標。至於游院長家自2月1日上任至3月4日，共巡簽了199次；至於游院長提及的恐嚇信，刑事局也已發布新聞表示，刑事局偵二隊隔天就抓到該嫌犯了。



游錫堃4日深夜在臉書上透露，2月18日一名署名「游貴湘」的網友在臉書上對他、及家人發出恐嚇文，翌日又收到同樣署名「游貴湘」的恐嚇信件，內文寫道「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣。」



瑞安街派出所所長洪長義隨即在臉書回應游錫堃，「院長您好，本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」



徐國勇5日受訪時則表示，第一時間警政署長陳家欽的確有向他報告，刑事警察局也立即偵辦，在不到2月底就已經破案，也已在3月2日將相關人員移送桃園地檢署偵辦，也有跟秘書做筆錄，會請陳家欽與相關人員解釋、報告，「如果連絡上不周到，會請警政署以後要更周到」。

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