　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的，警方解釋。（圖／記者游宗樺攝）

▲立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、董美琪／綜合報導

立法院長游錫堃因收到恐嚇信，卻遲遲沒有後續，4日深夜po文質疑大安分局都沒有來關心過，「為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的」，雖然分局深夜解釋，現在巡邏箱電子化改刷QR Code，網友也留言說現在改電子化巡邏箱，但游錫堃仍表示，「我就知道有人會李代桃僵，所以我特別把門牌號碼拍出來。」

游錫堃深夜表示，「我個人的安危沒有關係，但我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」

▲▼立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的，警方解釋。（圖／記者游宗樺攝）

游錫堃指出，2月18日有位民眾游貴湘，在臉書上對他及家人發出恐嚇文，2月19日又收到署名「游貴湘」者，給游院長及家人的恐嚇信，內文寫道，「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

「恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」游錫堃說，自己2月19日早透過國會聯絡人通報警政單位，其間也問了筆錄，「奇怪的是：至今沒有下文！大門口的巡邏箱，數年來是空的，2/19報案至今，它還是空的？」

▲▼立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的，警方解釋。（圖／記者游宗樺攝）

▲立法院長游錫堃深夜發文表示，巡邏箱都是空的，警方現身並解釋。（圖／記者游宗樺攝，下同）

對此大安分局表示，有收到游院長的報案，但警方巡邏與報案是不一樣的，若有需要警方巡邏，可以提出申請。另外，大安分局晚間到場示範現在巡邏箱改用電子簽名，已經不用紙本了。

▲▼立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的，警方解釋。（圖／記者游宗樺攝）

不過，游錫堃對於網友轉貼「北市巡邏箱電子化」報導，仍回應，「哈哈！巡邏箱不一樣。我就知道有人會李代桃僵，所以我特別把門牌號碼拍出來。」（如下圖，點圖可放大）

▲▼立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

台北市大安分局瑞安街派出所所長洪長義5日凌晨受訪表示，「台北市巡邏簽章表在107年10月已全面改成電子化簽章，用QR Code的方式掃描巡簽，針對所有治安要點我們都會依規定巡簽，另針對派出所轄內的特殊治安場所、機關、學校、銀行等，皆會設置巡邏點，以防範事件發生，也會根據治安狀況機動調整，同仁巡邏勤務時，皆會依照路線巡簽，請民眾不用擔心。」

▼瑞安街派出所所長洪長義受訪。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼瑞安街派出所所長洪長義受訪。（圖／記者游宗樺攝）

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

我個人的安危沒有關係，但我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？ ...

游錫堃發佈於 2020年3月4日 星期三
ET快訊
二伯遭襲後首發聲！　「吊點滴病床照」曝光
影片曝光！蔡阿嘎夫妻遭「黑衣男持鐵鎚敲」　警公布「嫌逃竄變裝
快訊／美股大漲！道瓊開盤狂升700點　拜登初選領先催醫保股大
南韓週刊以蔡英文當封面　韓媒狂讚陳時中能力：造就台韓不同
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

「日本專家」林成蔚請辭國安會諮委獲准　3/5接國防院執行長

防疫違規趴趴走！全台141人偷出家門遭罰…僅8人繳款

綠委提「黃安條款」修健保法…溫玉霞籲三思：不該拉海外台商下水

林俊憲擬修法拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

再轉彎！馬來西亞砂拉越州禁台入境　外交部批中國施壓

游錫堃：40年前被國民黨影射林宅血案的嫌犯

遭民進黨開除黨籍！高大成「點2關鍵」：應先開除蔡英文

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

鄧紫棋首度獻聲華語電影主題曲《很久以後》　想起前任「MV中數度淚崩」

立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

「日本專家」林成蔚請辭國安會諮委獲准　3/5接國防院執行長

防疫違規趴趴走！全台141人偷出家門遭罰…僅8人繳款

綠委提「黃安條款」修健保法…溫玉霞籲三思：不該拉海外台商下水

林俊憲擬修法拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

再轉彎！馬來西亞砂拉越州禁台入境　外交部批中國施壓

游錫堃：40年前被國民黨影射林宅血案的嫌犯

遭民進黨開除黨籍！高大成「點2關鍵」：應先開除蔡英文

超Q高中生畢業！她突爆料掏出　網愣住：畢…畢業快樂

酒精販賣機來了！全台3地身分證免費領500ml　時間地點曝光

不斷更新／義大利衝破3000例！歐洲確診激增　申根區全境大多淪陷

妻兒＋鄰居4人都被傳染！曼哈頓律師全家隔離　紐約增至6人確診

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完　累積超過1000片

立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈

聯邦盃／梁恩碩直落二南韓一姊　助中華2比1逆轉搶下首勝

女直播主狂賺瘟疫財：看我的裸體可以治好新冠肺炎哦！

權相佑「無鋼絲倒掛窗外」驚呆劇組　男神化身「韓版007」自誇出生就有王字腹肌

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

政治熱門新聞

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

林俊憲拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟反擊馬英九

林成蔚請辭獲准　接國防院執行長

馬來西亞砂拉越州再轉彎！禁台入境　外交部批中國施壓

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

綠委提「黃安條款」修健保法…藍委：不該拉海外台商下水

防罷韓連署書遭惡意剔除　罷韓團體拉高送件量

管碧玲爆：561萬罰單只收到15萬

游錫堃：40年前被國民黨影射林宅血案的嫌犯

韓深夜吐心聲　「希望有一天離開不要有遺憾」

更多熱門

相關新聞

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的，「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」對此，大安分局表示，巡邏已改為掃描QR Code，並非在舊式的巡邏箱簽到。

游錫堃：40年前被國民黨影射林宅血案的嫌犯

游錫堃：40年前被國民黨影射林宅血案的嫌犯

蘇貞昌明立院報告特別預算　拚13日過關

蘇貞昌明立院報告特別預算　拚13日過關

洪慈庸任顧問派系考量？游錫堃這麼說

洪慈庸任顧問派系考量？游錫堃這麼說

游錫堃：洪慈庸獲聘顧問不算酬庸

游錫堃：洪慈庸獲聘顧問不算酬庸

關鍵字：

游錫堃立法院長巡邏箱

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

二伯遭襲後首發聲！「吊點滴病床照」曝光

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

莉婭發限動被抓包「搞不清楚Q&A」　網傻眼

網紅開趴「乾冰倒泳池」變毒氣室

韓媒以蔡總統為封面　狂讚陳時中

網瘋傳「新天地藝人教徒」名單　一票大咖躺槍

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

隔離治療14天　他收「11萬帳單」傻眼

劉真開顱手術結束仍命危！腦部還有栓塞出血

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面