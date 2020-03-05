立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈

▲立法院長游錫堃深夜發文表示，被人恐嚇報案後，都沒有下文，巡邏箱都是空的。（圖／記者游宗樺攝）



記者游宗樺、董美琪／綜合報導

立法院長游錫堃因收到恐嚇信，卻遲遲沒有後續，4日深夜po文質疑大安分局都沒有來關心過，「為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的」，雖然分局深夜解釋，現在巡邏箱電子化改刷QR Code，網友也留言說現在改電子化巡邏箱，但游錫堃仍表示，「我就知道有人會李代桃僵，所以我特別把門牌號碼拍出來。」

游錫堃深夜表示，「我個人的安危沒有關係，但我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」

游錫堃指出，2月18日有位民眾游貴湘，在臉書上對他及家人發出恐嚇文，2月19日又收到署名「游貴湘」者，給游院長及家人的恐嚇信，內文寫道，「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

「恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」游錫堃說，自己2月19日早透過國會聯絡人通報警政單位，其間也問了筆錄，「奇怪的是：至今沒有下文！大門口的巡邏箱，數年來是空的，2/19報案至今，它還是空的？」

▲立法院長游錫堃深夜發文表示，巡邏箱都是空的，警方現身並解釋。（圖／記者游宗樺攝，下同）



對此大安分局表示，有收到游院長的報案，但警方巡邏與報案是不一樣的，若有需要警方巡邏，可以提出申請。另外，大安分局晚間到場示範現在巡邏箱改用電子簽名，已經不用紙本了。

不過，游錫堃對於網友轉貼「北市巡邏箱電子化」報導，仍回應，「哈哈！巡邏箱不一樣。我就知道有人會李代桃僵，所以我特別把門牌號碼拍出來。」（如下圖，點圖可放大）

台北市大安分局瑞安街派出所所長洪長義5日凌晨受訪表示，「台北市巡邏簽章表在107年10月已全面改成電子化簽章，用QR Code的方式掃描巡簽，針對所有治安要點我們都會依規定巡簽，另針對派出所轄內的特殊治安場所、機關、學校、銀行等，皆會設置巡邏點，以防範事件發生，也會根據治安狀況機動調整，同仁巡邏勤務時，皆會依照路線巡簽，請民眾不用擔心。」

▼瑞安街派出所所長洪長義受訪。（圖／記者游宗樺攝）



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