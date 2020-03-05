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游錫堃兩度PO文批「警辦案不力」！徐國勇、派出所長齊打臉

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立法院長游錫堃兩度透過臉書發文，透露自己遭恐嚇，批警方辦案不力。圖為本刊資料照。

圖、文／鏡週刊

立法院長游錫堃昨（4日）深夜在臉書爆料，指他2月下旬遭到一名「游貴湘」透過臉書、寄信函恐嚇後，透過國會聯絡人向警方報案也做了筆錄，質疑「為什麼都已經報案半個月了！（住處）巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」

由於北市警方表達現在巡邏箱都已電子化，改採QRcode掃描。今（5日）上午游錫堃還貼出住處巡邏箱照片，強調巡邏箱裡面是空的，還酸：「我年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？」

今上午游錫堃再貼出住處巡邏箱照片，強調巡邏箱裡面是空的。（翻攝自游錫堃臉書）
立法院長游錫堃昨（4日）深夜在臉書爆料，指他2月下旬遭到一名「游貴湘」透過臉書、寄信函恐嚇。（翻攝自游錫堃臉書）

不過，游錫堃住處轄區的台北市大安分局瑞安街派出所所長洪長義今早在游錫堃臉書留言回應：「本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。」

洪長義還解釋，台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。「您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。」「本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」此說法形同打臉游錫堃。

而內政部長徐國勇今早受訪表示，該案第一時間警政署長有向他報告，刑事警察局也立刻偵辦，在2月中下旬就已破案了，3月2日已把嫌疑人移送桃園地檢署。他說，會警政署長和相關承辦人員向游錫堃解釋、報告，如果連絡上有不周到之處，會要求警政署「更周到一點」。

內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今早前往立法院備詢。

徐國勇說，今天上午他有致電立法院祕書長林志嘉，但林沒接電話，他今天他在立法院備詢，有空時會再跟林志嘉聯絡，也會親自跟游錫堃報告。徐也呼籲，政治立場不一樣也不可以用違法的手段表達意見，言論自由應在合法範圍裡。


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