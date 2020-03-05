葉毓蘭：游錫堃退休太久　對這幾年的「警政改革」知道太少





▲國民黨立法委員葉毓蘭。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，連巡邏箱都是空的；隨後大安分局回應，巡邏已改為掃描QR Code，並非在舊式的巡邏箱簽到。對此，立委葉毓蘭5日受訪時表示，可能是游錫堃退休太久了，不知道警政改革。

針對游錫堃自爆被恐嚇事件，葉毓蘭5日上午在立院受訪時提到，游錫堃可能這段時間退休滿久的，所以對警政這幾年的改革，知道的不是那麼多。過去有發生員警簽巡邏箱時被歹徒攻擊，像是汐止殺警案就是一個例子，所以在很多人建議之下去做調整，盡量達到有巡邏效果且沒背對民眾的危險。

葉毓蘭說，台北市現在就改用QR code方式，代替傳統手簽巡邏箱模式，連她的住宅保全都是用電磁刷卡。上午看到這個新聞，刑事局已表示抓到嫌犯，「警察做了那麼多，希望院長能夠多了解警察。」

其他人也看了這些...

►「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天 巡邏箱空的氣炸

►立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆 游錫堃不信：哈哈

►游錫堃「巡邏箱一直空的」！小所長公開槓院長「沒接獲報案」：不知被恐嚇

更多熱門新聞...

►游錫堃自爆遭恐嚇報警「沒下文」 徐國勇：2月底已破案

►游錫堃自爆遭恐嚇15天「沒下文」 刑事局：獲報當晚就抓到人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！