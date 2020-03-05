Live／游錫堃稱被恐嚇報警沒下文　被小所長打臉親上火線回應

記者陶本和／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的；但是，火速被小所長打臉，強調未接獲報案。對此，游錫堃5日上午將親上火線回應，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

游錫堃4日深夜在臉書上透露，2月18日一名署名「游貴湘」的網友在臉書上對他、及家人發出恐嚇文，翌日又收到同樣署名「游貴湘」的恐嚇信件，內文寫道「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣。」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）

「恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」游錫堃說，自己2月19日早透過國會聯絡人通報警政單位，其間也問了筆錄，「奇怪的是：至今沒有下文！大門口的巡邏箱，數年來是空的，2/19報案至今，它還是空的？」

不過，瑞安街派出所所長洪長義在臉書回應游錫堃，「院長您好，本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」

徐國勇受訪時則表示，第一時間警政署長陳家欽的確有向他報告，刑事警察局也立即偵辦，在不到2月底就已經破案，也已在3月2日將相關人員移送桃園地檢署偵辦，也有跟秘書做筆錄，會請陳家欽與相關人員解釋、報告，「如果連絡上不周到，會請警政署以後要更周到」。

徐國勇呼籲，政治立場可以不一樣，但不可以用違法手段表達意見，言論自由仍必須在合法範圍內，恐嚇是不行的。他說，此案件可能在聯繫上不夠精細，會請警政署相關人員去報告，再次強調案子在2月下旬就已經破案。

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