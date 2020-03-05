心虛拒檢他逃2.7km！警車巷弄「右側夾擊」圍捕…酒駕男：可以不要為難我嗎

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄楠梓分局右昌派出所員警5日凌晨3時許巡邏時，發現有違規車輛行駛於右昌街巷弄，便隨即尾隨在後，不料該車竟一路逃了2.7公里，試圖擺脫警方攔查，結果該車最終在左營大路巷弄遭警車右側夾擊，駕駛才乖乖下車。不過這名駕駛於酒測過程中非常不配合，吹氣失敗還醉醺醺地嗆「可以不要為難我嗎」，遭警方帶回派出所偵辦。

▲高雄一名男子酒駕拒檢，逃了2.7公里最後遭警車夾擊，才肯乖乖下車。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方說尾隨過程中，看到這名年約40的男子開車行經右昌街，突然加速進入右昌街79巷，認為車輛可疑便隨即跟上，再看到該車輾轉返回右昌街，改右轉軍校路往左營方向行駛，就隨即通報攔截圍捕，不過駕駛因為心虛一路逃了2.7公里，最後在左營大路419巷75號才被警車以右側夾擊，駕駛才乖乖就範。

不過駕駛下車後，因為不配合警方酒測吹氣檢驗，整個人無法站穩、搖晃不定，還怒嗆警方「可以不要為難我嗎」，「我有吹氣了阿」，但男子卻舌頭頂住，根本不願配合，讓現場員警相當無奈；事後警方只好先告知若不配合將有相關罰鍰，並將這名男子帶回派出所偵辦。

對此警方呼籲民眾，酒後駕車害人害己，切勿貪杯酒駕，警方會持續嚴正執法取締酒後駕車，希望有喝酒習慣的人，不要有僥倖心理，而造成終身的遺憾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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