恐怖！高雄駁二驚爆風箏線割頸傷人　警1個月嚴抓20起違規攤販

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄駁二藝術特區一旁的舊鐵道設計，總吸引許多人拍照留念，也有民眾會放風箏，不過高雄市鼓山分局新濱派出所警方表示，有接獲報案，一名男子行經鐵道區時遭風箏線割傷頸部，警方將持續偵辦整起案件，另外因為園區內並無允許風箏販賣，因此警方會先針對違規擺攤取締，從今年1月起至昨2日為止已取締20件。

▲高雄一名男子行經駁二鐵道區域時遭風箏線割頸，警方獲報偵辦中，並且先加強取締非法擺攤業者。（示意圖／非當事人／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方指出，已取得被割傷男子的診斷證明書，會做為偵辦傷害罪的證據，不過受傷男子因為只說想申請保險理賠即離去，並沒有完成完整的報案手續，也沒提及是否要提告，但警方還是會持續調閱監視器，尋找風箏傷人者的下落。

警方說，針對在駁二園區內賣風箏一事，他們也將對道路違規擺攤者，進行取締，依照道路交通管理處罰條例第82條告發，處1200元以上、2400元以下的罰鍰。

高雄市文化局回應，對於民眾行經鐵道園區週邊馬路遭斷裂風箏線割傷一事，深感遺憾，並提到民眾在園區內施放風箏，未來將設置警告牌，勸導民眾勿靠近周邊道路放風箏，同時，目前園區內並未販售風箏，將協同警方加強取締在園區周邊販售風箏的非法攤販，以避免類似事件發生。

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