「妳都那麼髒了」下秒撲上！惡男錄全程傳給女友嗆：不復合就外流影片　

▲男子不甘被分手，約女友到住處談復合，卻趁機硬上對方還偷拍性愛影片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

陳姓男子因為女友花花（化名）提分手，邀對方到家裡談復合，試圖挽回這段感情，然而眼見對方沒有想要改變心意，他竟以「妳都這麼髒了」為由硬上花花，過程全部錄下再傳給對方，威脅要傳出去。花花不甘受辱，決定提告，經台中地院審理，依強制性交罪，判陳男有期徒刑3年4個月。

花花於2018年10月中向陳男提分手，不料陳男不甘被分手，便邀她到家中聊聊，希望可以復合。陳男見花花堅持已見，不想改變分手念頭，下秒直接脫掉花花的褲子，性侵得逞，這把全程都錄下，再傳給花花。

花花說，她原本坐在椅子上，但陳男因為分手的事情不愉快，就直接把她拉到床上，整個人直接撲過來，儘管她已經崩潰大哭，極力反抗，陳男仍執意硬上，事後她不理任何陳男的訊息、電話，結果卻收到陳男偷拍的性愛影片，不過對方當下立即收回，威脅她影片會外傳，並且逼她復合。花花友人則說，當時有一起看到該部影片，花花整個人全程緊閉雙眼、嘴唇顫抖，看得出來根本不是兩情相悅。

陳男否認性侵偷拍，但提到2人確實在談分手事宜，也有發生關係，不過心情是非常愉悅的，而且花花在過程中並沒有出現任何反抗或後悔。台中地院審理後，認為陳男說詞根本在卸責，判有期徒刑3年4個月，全案可上訴。

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