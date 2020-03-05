睽違8年！國際自由車環台賽終站在高雄　韓國瑜現身鳴笛為選手加油

▲韓國瑜參加國際自由車環台公路大賽開幕典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣最大自由車賽事「2020國際自由車環台公路大賽」於3月1日至5日盛大展開，最終站來到高雄，睽違8年之久，全程128.47公里，起點及終站設立在愛河畔旁的二二八和平紀念公園，高雄市長韓國瑜出席開幕典禮，他提到路線會行經高雄各著名景點，有信心高雄美麗風光，一定能吸引大家目光。

請繼續往下閱讀...

▲韓國瑜參加國際自由車環台公路大賽開幕典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

2020國際自由車環台公路大賽最終站選在高雄舉辦，韓國瑜一早8點50分現身參與開幕典禮，致詞時表示：「藉著電視台轉播，非常榮幸把高雄最美好的風景以及山河，美麗的郊區、市區風景，一一傳遞到全世界，感謝國際自由車協會選拔高雄，我們有絕對的信心，高雄美麗的風光會吸引大家的目光」，並且祝福中華隊有傑出表現。

▲國際自由車環台公路大賽最終站5日在高雄盛大舉辦，韓國瑜一旁為選手加油。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜與貴賓們於起點鳴笛，選手賣力衝刺，沿途經18個行政區、全長128.47公里，數百名警力出動、逐區階段性路段管制，沿途會經過佛光山、衛武營、田寮月世界、旗山、愛河等高雄著名景點。

時間對我們來說完全沒用！