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花蓮假釋犯高雄落網關鍵...所長開車看到急通報！3台警車包夾抓人

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記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

花蓮歐姓男子曾因犯下強盜罪而入監服刑，雖已於3年前假釋，但仍需配戴電子腳鐐接受監控，但他卻於2日晚間自行將腳鐐破壞後逃逸，3日凌晨跑到台北大同區搶劫，調查後發現歐嫌所駕駛轎車現蹤高雄，高市警方全力動員追捕，終於在岡山燕巢交流道附近抓到人，據了解，過程中是有所長開自用車發現嫌犯的車停在加油站附近，趕緊通報，最後三台警車夾包，成功將人逮捕。

▲歐嫌落網 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲歐嫌落網面對提問不發一語。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 花蓮通緝犯落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ 花蓮通緝犯落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

歐男在破壞電子腳鐐後一度逃往北部，還在3日凌晨於台北市大同區犯下檳榔攤搶案，得手現金5000多元；隨後警方沿途追查，追查後發現，歐男駕駛車號ATS-5771的轎車已逃至高雄，警方已通報所有線上警網，追緝這輛車，鎖定車輛後一路掌握，警方下午約近4點左右在岡山、燕巢交流道附近抓到人，後續送高雄市刑大。

據了解，歐男開車早上約11點出現高雄市橋頭區經武路，整天就在高屏地區繞了一大圈，約莫下午4點左右在岡山、燕巢交流道附近逮到人，車上還放有花蓮聖天宮神將會外套。

▲歐嫌落網 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲歐嫌落網面對提問不發一語。（圖／記者吳奕靖攝）

而歐嫌被帶回燕巢分駐所後頭戴白色安全帽，人被銬上手銬，被媒體追問為什麼要跑？到高雄來幹嘛？腳鐐如何破壞的？歐嫌不發一語，預計下午5點會被帶回刑大。據了解，過程是燕巢所長許志文開自用車在加油站附近發現歐嫌用車，趕緊通報警網請求支援，在安招路口三台車前後包夾，將嫌犯車子攔下，過程中嫌犯沒有抵抗也沒有說話。
 

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