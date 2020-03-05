高雄林園民宅「疑遭丟汽油彈」縱火！女兒逃不出火窟殞命…媽悲慟痛哭

▲林園區北汕路一間民宅5日凌晨遭人縱火，造成一死一傷。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄林園區北汕路一處民宅凌晨傳出遭人丟擲汽油彈縱火，消防局獲報後趕緊派員前往搶救，所幸屋內3人自行逃出，其中屋主兒子因跳樓逃生造成腿部被割傷送醫，但屋主女兒卻因逃生不及葬生火窟，留下悲痛的雙親。

屋主指出，當時他與妻子在1樓熟睡，卻在睡夢中聽到2樓發生巨響，緊接著就竄出火煙，趕緊拉著妻子往外逃，樓上的兒子因延燒太迅速，趕緊從2樓跳到後方逃生，但現場一直沒有女兒的消息，等到消防員入內搶救後才發現女兒已葬身火窟。

▲女屋主聽聞女兒逃生不及葬身火窟相當悲痛。（圖／記者洪正達翻攝）

▲男屋主向警方鑑識人員說明案發經過。（圖／記者洪正達翻攝）

消防局表示，5日03時32分接獲林園區北汕路住宅火警，出動16車35人前往搶救，03時53分火勢控制，03時58分火勢撲滅，現場為2樓建築物，於2樓神明廳及房間燃燒床鋪及衣櫃，在2樓房間發現1位女子明顯死亡，另名自行逃生男子（40歲、全身2-3度45%燒燙傷、意識清楚），由救護人員給予處置後送醫，詳細起火原因待釐清。

火警救援完畢後，林園分局立即進行調查，初步研判屋主可能與人發生糾紛，不排除現場遭人員縱火，目前正深入調查中。

▲警消入內清理火場。（圖／記者洪正達翻攝）