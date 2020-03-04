台東縣防疫中心一級開設　每週辦理防疫會議滾動檢討

▲ 台東縣防疫中心一級開設，將每週辦理防疫會議滾動檢討。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情持續攀升，日前中央疫情指揮中心提升為一級開設，為防範疫情衝擊，台東縣長饒慶鈴3日於台東縣消防局災害應變中心辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎跨單位兵棋推演，並於3日下午宣布啟動縣內防疫中心一級開設，將每週召開新冠肺炎防疫工作會報。



饒慶鈴表示，對於疫情一定要秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，要求各局處垂直整合、水平分工共同為防疫作戰，藉由防疫會議說明縣內疫情概況及各單位防治情形，會議中各局處也將目前業務推動中最棘手的問題提出討論，其中交觀處表示將積極勸導縣內合法1300多家民宿業者，實施入住旅客量額溫等防疫措施，教育處則暫緩縣內國中小學校園大型集會活動，人事處則針對縣府同仁分區辦公及居家辦公相關可行措施進行說明。

必要時消防局也將啟動119報案專線備援機制，以維持受理民眾案件即時性，衛生局及民政處分別針對獨居者或全家檢疫，若有居家隔離或居家檢疫需求時的安置地點、經費及生活必需品提供等問題提出討論。饒縣長肯定與慰勉縣府同仁齊心防疫，期透過會議共同研討出最適切可行的方案，並表示將於每週防疫會議追蹤上週會議提案的執行情形，請各局處研擬更完善的應變流程。



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