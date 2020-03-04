最新確診治癒率曝光！　武漢超過50%、全中國連19天上升

▲中國大陸新冠肺炎確診率連19天上升。（圖／路透）



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸新冠肺炎疫情，至3月3日24時止，共累計確診80270例。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒4日指出，從確診病例治癒率看，武漢治癒率為50.2%，湖北除武漢外治癒率為76.8%，其他省份87.3%，治癒率均連續19天上升。

中國國務院下午舉行聯防聯控機制新聞發佈會，米鋒在記者會上公布最新數據。他還提到，第七版的新冠肺炎診療方案已經成形，這次修訂增加病理改變內容，對臨床表現、診斷標準、治療方法和出院標準等進行了增補和調整，將有利於根據不同人群的疾病特點，更加精准的開展診療和救治。

針對武漢當地主要救治重症患者的火神山和雷神山醫院，衛健委規劃司司長毛群安表示，湖北省醫療設備從初期的十分緊缺到現在達到了供需平衡，包括雷神山、火神山醫院在內，醫療機構救治的基本需要已經滿足。

至於建立長效醫療救治物資和設備儲備機制方，他提到，應急儲備對於應對各種緊急事件非常必要，在這次新冠肺炎疫情的防護過程中，暴露一些短板和不足。衛健委正會同有關部門，研究長效醫療救治物資和設備儲備機制，「這對今後應對各類突發事件非常有必要」。

根據衛健委統計，3月3日零至24時大陸新增確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。當日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。