韓國瑜剛喊「做好防疫」　高雄出現第3例漢他病毒病例！是三民區女攤商

▲高雄市長韓國瑜4日下午到獅湖公園視察登革熱行程。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜4日下午2點前往三民區獅湖公園視察登革熱行程，才剛宣布要做好防疫工作，沒想到衛生局就在下午4點發布新聞稿公布「新增一例漢他病毒出血熱」，且地點恰巧是三民區，患者是居住在千北里的40多歲女攤商，2月16日出現發燒、腹痛症狀，經疾管署檢驗報告為陽性，以確診日計算，是高雄市今年第3例漢他病毒病例，衛生局4日針對患者居住地進行衛教宣導及清除工作。

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▲高雄市衛生局進行漢他病毒防治誓師動員。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局指出，女攤商在2月16日開始出現發燒、腹痛等症狀，當日至醫院急診就醫，隔日因症狀未緩解再次就醫並收治住院，2月19日醫院通報疑似漢他病毒出血熱，3月2日疾病管制署檢驗報告為IgM陽性、IgG陽性。衛生單位進行疫情調查，個案主要活動地以住家、工作地為主，同住家人及工作地擴大疫調皆無疑似症狀。

衛生局表示，市府防疫團隊接獲通報後，隨即啟動緊急防治並於3日下午3時召開前進指揮會議，跨局處橫向聯繫溝通，4日針對三民區千北里與鳳山區成功里執行周邊200公尺範圍逐戶衛教宣導、發放漂白水並執行髒亂點清除工作。

衛生局表示，由於個案工作地點為市場，攤販眾多鼠隻食物來源充足，市府防疫團隊已擴大執行個案住家內、市場內、居住地及工作地周遭400公尺環境消毒，截至109年3月3日，居住地累計捕獲鼠隻3隻，工作地累計捕獲鼠隻11隻，預計此波疫情將持續監控至5月10日。

▲防疫團隊捕獲鼠隻。（圖／記者許宥孺翻攝）。

衛生局指出，漢他病毒出血熱為感染漢他病毒所引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

▲防疫團隊向周邊住戶進行衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局提醒，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以市售漂白水1:10稀釋潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

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