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高人氣旅舍「預訂全取消」月賠10萬　老闆嘆：比SARS時更慘！

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▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）

文／香港01

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，重創本港旅遊業。尖沙咀青年旅舍Urban Pack Hostel負責人羅先生向《香港01》表示，現時每月虧蝕十萬元（港幣，下同），3月至4月的所有預訂已經取消，「完全看不到前景，全球都有事。」旅館是香港排名前三位的青年旅舍，因此他並不想放棄結業，盼業主能夠減租，共渡時艱。他亦計劃將旅館轉型成共住空間，以減空置的損失。

政府推出抗疫基金，按計算羅先生的賓館可以取得一次約十萬元的資助。惟羅先生認為作用不大，「你流血貼張膠布止血。」他期望，政府除協助旅行社或酒店、賓館，更應該推出措施幫助相關的基層，「打工那批基層才是最慘。」

▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）

中大理大衝突後　生意始大減

位於尖沙咀海防道的Urban Pack Hostel，在網上評分是香港排名長期居於首三名。開業七年多，以往租了八個單位，數十個床位及房間長期爆滿。不過，記者2月底到訪當日，竟有整整一層的單位未有租出。負責人羅先生無奈地稱，情況已經持續至少一個月，未知何時會好轉。

過去八個多月香港經歷反修例示威，本已打擊本港旅遊業，未料新型冠狀病毒來襲，雪上加霜。羅先生表示，旅館近八成的客人是來自亞洲以外的背包客，外國人見慣示威，因此在反修例運動的初期無太大影響，直至11月經歷中大、理大事件後，才多了人取消預訂。他解釋說：「因為我們有約三成是內地過來的理大、城大等大學生，這批11月後都不會來」，情況持續至12月。

▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）


生意大跌九成　全退旅客預訂費用

羅先生原本預計只要捱過年尾，一切會在新一年好轉。他說：「以為生意在2月農曆新年會變好，但巧合地爆發疫情，生意大跌九成，無人敢再來。」

過去若旅客要取消預訂，旅館會按情況收取部分費用，但在疫情下網上中介特事特辦，要求旅館將所有費用退回，變相旅館零收入。「也有客人直接打來稱『好擔心』」，羅先生透露，旅客已經全部取消3月至4月的所有預訂。

▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）


靠副業補貼支出　堅持守業

擔心有日要結業嗎？羅先生沉默後才再回應：「我同合伙人投放很大心血去營運，與各國旅客成為朋友，亦累積了一定知名度，大家對旅館都有感情」，故他們會努力堅持守業，如先與業主談減租或延遲交租等。

然而，羅先生對前景也不感樂觀。旅館2013年開業，經歷過雨傘運動、反修例示威，但他認為新冠狀病毒疫情對生意的打擊最大，「今次是全球大爆發，現時各國都未能控制疫情，很多國外背包客都是亞洲遊，現時內地也不能去。」

羅先生曾與業界人士討論情況，大家均同意情況較2003年SARS時更壞，「當時（疫區）都只是香港，以及維持幾個月，其後便有了自由行，但今次真的看不到前景。」他說有同業朋友早已放棄，將旅館結業，幸好自己有副業仍能支撐財政。

▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）


盼擴大抗疫資助　協助停工基層

政府早前將防疫抗疫基金加碼至300億元。在資助計劃下，持《旅館業條例》發出有效牌照的賓館客房數目五間以下，可獲一次性五萬元資助；客房數目為六間或以上則可獲一次性八萬元資助。羅先生粗略計算，旅館可獲十多萬元的資助，但他批評「你流血貼張膠布止血」，暗指資助作用不大，治標不治本。

羅先生又提到，政府的抗疫基金最初只資助旅行社，「賓館業當時覺得不公平，像我們般開業多年都服務過數十萬名旅客，也有付出，為何要邊緣我們呢？」賓館業界於是約見旅遊界立法會議員姚思榮，他再轉向表達訴求。

期望政府再有什麼措施幫助業界？羅先生說：「我們不是最慘的一群，最慘是在旅遊業中打工的基層，政府要想辦法幫助他們。」像羅先生的旅館，四名職員都暫時不用上班，前台、清潔都由羅先生與合伙人分工合作處理，但疫情遲遲未見頂，回復日常生活可謂遙遙無期。他感嘆，「打工那批基層才是最慘」，盼望資助可以加碼，協助停工的基層市民。

▲香港青年旅舍Urban Pack Hostel生意大受影響。（圖／香港01授權提供，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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