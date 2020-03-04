防疫物資有限　台東縣衛生局：食藥署最新研究3類布口罩可擋細菌

▲ 布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情未減，但防疫物資有限，在因應開學及民眾仍覺得口罩不易買之情況下，台東縣衛生局表示，台灣的口罩產能未達民眾需求時，根據衛生福利部食藥署研究，在這段過渡期研究發現，「不織布」、「活性碳」、「防PM2.5」等特性的一般布口罩，防護效果跟醫療用口罩差不多，可擋住細菌、飛沫，食藥署認為，在非醫院的一般環境，就足夠了。



台東衛生局表示，口罩實名制上路以來，因產能因素與民眾的需求，中央持續因現況放寬制度，3月5日起，成人7天一次可購買3片口罩，一樣維持僅能幫一位成人代購，13歲(含)以下兒童每日都可購買口罩，數量為兒童5片或成人3片，並且家長一次最多可幫4位兒童代購。食藥署研究發現，「不織布」、「活性碳」、「防PM 2.5」等3種類型的布口罩，防護效果跟醫療用口罩差不多，在一般生活環境、非醫院等地方，只要戴一般有防護力的布口罩，就能擋住飛沫及細菌。

衛生局呼籲減少群聚活動，民眾只要平時使用肥皂勤洗手，減少用手觸碰眼口鼻，注意環境衛生，並掌握口罩使用三時機：有病、陪病、探病需要；有呼吸道症狀；是慢性病患且需要外出者、出入人潮較多且密閉不通風空間。防疫物資有限，請留給有需要的人！

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