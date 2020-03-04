靠IG、視訊報平安　台大澳門生：居家檢疫14天只有吃

▲完成居家檢疫的台大澳門學生。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因新冠肺炎（COVID-19）被退機票2次，緊覺疫情不單純，台大大三梁姓澳門生決定在2月9日抵達台灣，接受14天的居家檢疫，為了就是希望可以早點回來，不影響開學後的課業。檢疫的14天，她覺得除了吃還是吃，跟爺爺視訊的時候，爺爺還說她長胖了。

回憶起回台灣的經歷，梁姓學生表示，自己原本訂2月15日的機票回台，後來1月27日被告知機票被取消，又將機票改到14日，但隨即又被取消，因此緊覺到全球疫情可能沒有這麼單純，她馬上就將機票改到9日晚間飛回台灣，一方面希望可以早一點到學校，安頓好自己的心情。

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▲台灣大學指出，目前已有499名中港澳學生入境，並完成居家14天檢疫，日前順利出關。（圖／ETtoday資料照）

想起防疫的過程中，梁姓學生說，其實不外乎就是上網、看電視，但因自己平常有運動的習慣，這幾天在房間只好簡單的做點伸展運動，此外也因為開學後要考英檢，花了很長一段時間看英檢書籍，「其實14天比想像中過的快」，她說，每天學校都安排的很好，一起床就有早餐可以吃，吃完後量完體溫，做點自己的事情又可以吃午餐，午餐過後又有些小零食可以吃，「這14天感覺就是一直在吃，手上的計步器每天也只有10步而已」。

梁姓學生也說，在居家檢疫期間，也會在個人IG發布動態，朋友也會互相關心，了解彼此狀況，此外，也會透過視訊跟家人通話，也會告知家人自己在台灣一切安好。

梁姓學生也提到，她有些其他來不及返台的朋友就比較麻煩，包括，剛好碰上護照過期來不及補辦、又或是人滯留在美國無法返台等，現在只能看系上必修課是否有開線上遠距，另外，雖然現在自己已經完成檢疫天數，但是卡在原本預計7月打算回澳門實習問題，若無法順利則考慮台灣實習機構備案。

