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桃機「居家檢疫車隊」上路！620輛車待命　一張圖看全台搭車價目表

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▲▼桃機計程車。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲桃機防疫車隊上路，620輛計程車、租賃車待命。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

配合交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園國際機場公司整合協調機場排班計程車及租賃車業者，4日起620台車輛待命。居家檢疫者10日起若違規搭乘大眾運輸，可處10萬以上100萬以下罰鍰，交通部也公布搭車價目表。

入境旅客若在發燒篩檢站被開立居家檢疫單，經證照查驗、行李提領等程序出關後，需以自行駕車、親友接送為優先，不可搭乘大眾運輸工具，該方案自3月4日至10日為宣導期。正式施行後，違者可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條處以10萬元以上100萬元以下罰鍰。

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▲▼桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

▲桃機「居家檢疫車隊」上路，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

桃機表示，由桃園機場前往北北基桃竹、台東及離島地區者，請搭乘機場排班計程車至目的地或松山機場、基隆港，以跳表計費；其餘地區則應搭乘租賃車。

搭乘居家檢疫車隊方案之旅客，可依照指標至第一、第二航廈入境大廳計程車及租賃車櫃檯，由現場人員確認目的地，影印居家檢疫單留存並引導乘車。

▲▼桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

▲桃機「居家檢疫車隊」第一、二航廈搭車位置。（圖／桃機提供）

桃機表示，已請疾管署醫師針對現場人員及司機，實施教育訓練及肺炎衛教，同時持續加強車輛及場域清理消毒、司機自我防護，確保每位乘客乘車環境安全無虞。

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