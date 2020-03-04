台大港生為返台改3次機票「感覺像在逃難」　完成14天檢疫：沒那麼難熬

▲根據台大統計，台大有499學生完成自主健康管理、居家檢疫等程序。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣各大學這周陸續開學，多名已返台的中港澳生陸續完成居家檢疫。台大大四港生Grace指出，防疫期間大多在看書、追劇、寫日記，原本對於檢疫住所期望不大，但是發現住宿非常滿意，給住宿地點90分，非常感謝學校對學生的照顧。

中央流行疫情指揮中心先前宣布，從2月11日零時起，港澳生均暫緩來台，因此在10日晚間，許多港澳生趕在壓線前抵達台灣。回憶起為了趕在最後一刻抵達台灣的Grace說，「當時真的很像在逃難」，原本預計2月14日才要回台灣，但因防疫的關係，10日下午1時收到通知，3時就上網買了機票，4時回家整理行李，「那時候看到什麼就丟什麼進行李箱，感覺很像在逃難、打仗的感覺」，慌慌張張整理完後7時到機場準備登機。

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Grace說，其實回台灣前心情很迷惘，但是學校隨時都有寄發信件給學生，更新目前台灣的防疫狀況，因此10日一接收到通知後，就馬上改了機票來台灣，來到台灣後心情放鬆了不少，學校仔細的安排住宿及交通、飲食，原本想像中的檢疫地點只會有床墊、基本電器、書桌、沒有暖氣，但抵達房間後才發現真的非常舒適。

Grace坦言，因為時間太趕，很多課本或生活用品來不及帶來台灣，只能再請家人寄來。對於自己能順利返回台灣，Grace表示，其實自己早有提早準備，原先在去年就已先買了今年2月中旬的返台機票，後來因疫情升溫，她又買了一張提早的機票，2月10日當天又再買一張，前後為了回台，買了3張機票。



14天的居家檢疫雖然無聊，但Grace感謝校方的貼心安排，她說，除了校方協助住宿與交通費用外，三餐有人準時送到門口，還有人幫忙收倒垃圾，自己很怕冷還請校方協助訂購暖爐，「整體來說沒有想像中煎熬」，住起來蠻舒服的。



2月24日Grace完成居家檢疫，她說，這14天很難忘，也蠻有意義，讓她感觸比較深的是，自己是港生，來到台灣這個不熟悉地方，卻仍獲得這麼完善的照顧，相當肯定台灣對於居家檢疫的安排，也謝謝校方對於港澳生的協助。