新竹男「林東京」居家檢疫趴趴走！破億身家遭起底　爸媽是「竹北大地主」

▲林東京主動到派出所報到，事後上億身家遭到起底。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

新竹男子林東京27日因居家檢疫失聯，不但到台北趴趴走，甚至跑到白沙灣散心，28日遭到縣政府公告姓名協尋，而他在幾個小時後自行到派出所報到，新竹縣衛生局也將對他開罰100萬元。事發後，林東京的身家也被起底，父母是竹北大地主，身家至少上億，又是家中么子，相當受到寵愛，而如今卻遭重罰，也希望他能因此得到教訓。

回顧案情，林東京於2月25日搭乘廈門航空自北京返台，沒想到他返台後未遵守從疫區返台需居家檢疫的規定，反而到處趴趴走，防疫人員2月27日與林男取得聯繫，男子告知更正居家檢疫地址數次，最後變更地址為台北市萬華區，但經家訪無法尋獲男子，透過警政機關協尋，仍找不到人。

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竹北六家派出所員警不斷打電話給對方，只是林男電話時通、時不通，雙方一直未順利聯絡上，警方再找到林東京的家人，勸說他們採溫情攻勢，甚至連林男的前女友都加入溫情喊話的行列，一行人不斷以簡訊、留言勸說林東京、約他出來見面，並再三保證，來派出所報到，警方會保護你，終於成功讓林男卸下心防，主動報到。

林東京到警局報到後，新竹縣衛生局決定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰他最高罰金100萬元，希望能以此殺雞儆猴，也讓他成為首例受到重罰的人。

此外，事件發生之後，林東京的身家背景也遭到起底，其父母是竹北的大地主，擁有上億身家，且又是家中么子，相當受到寵愛，且過去還曾到日本學習餐飲，打扮相當時髦，但作風卻也非常我行我素，而如今受到重罰，也希望他能因此獲得教訓。

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