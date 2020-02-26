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靠電話賣保單挑戰百萬年薪！　這6個星座最敢衝

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▲。（圖／資料照）

▲根據調查顯示，火象、風象星座的人最喜歡挑戰保險業的電銷工作。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情打亂上班族年後轉職的計畫，不過工時固定、經驗不拘、不用親訪客戶，只要靠一支電話就有機會創造百萬年薪的保險業電銷人員工作，究竟是哪些星座的最愛？元大人壽今（26）日發布大數據分析顯示，火象、風象星座的人最喜歡挑戰這類型的電銷工作。

根據元大人壽自有電銷團隊大數據顯示，樂觀開朗、遇到挫折也能馬上振作的火象星座（牡羊座、獅子座、射手座），及懂得變通、活潑善於交際的風向星座（水瓶座、天秤座、雙子座）的員工，就占團隊成員近6成。

大數據也指出，元大人壽電銷成員平均年齡40歲，女多於男約3倍，由此可見女性特質在電話行銷上較占優勢，而具有一定職場歷練更容易建立起客戶的信賴感。

外界關注電銷新人入行多久可以創造出百萬年薪，從元大人壽自有電銷團隊大數據發現，第一年擁有百萬年薪者約占了5%。

元大人壽表示，保險公司的電話行銷工作不受疫情影響，不但有穩定的名單來源、無需自行開發，且上下班時間固定，坐在辦公室打電話即可，無須外出和客戶面對面，因此在疫情延燒下，成為想挑戰高薪的轉職族最佳選擇之一。

元大人壽進一步指出，主動積極、善於傾聽溝通、抗壓性強、具恆毅力是電銷人員成功的主要關鍵，但公司更重視電銷團隊氛圍及文化的營造，除了完整的新人訓練及在職進階課程規劃，有別於同業的教練式引導機制，更讓求職者在面談時直接與未來共事的主管交流，藉此了解彼此個性，溝通共識建立目標；面談主管也將擔任其職涯教練，一路給予協助。

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