馬雲的人生哲理！不被看好是福氣、成功者更歡迎他人否定

▲馬雲說，一個成功者其實更歡迎別人的質疑和否定。（圖／取自免費圖庫negativespace）

作者：鄭陽

摘自：《首富馬雲: 為什麼考10名左右的孩子容易成功》

【不斷被否定，才能成長為最好的自己】

「有時候不被人看好是一種福氣。正因為沒有被看好，大家都沒有殺進來，如果好的話肯定不屬於馬雲，所有好的東西就不可能輪到我了。」──馬雲

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人生路上，可能春風得意，也可能坎坷不平，無論如何，我們都要堅持走下去；榮耀也罷，屈辱也罷，都要以平和的心態去面對；少一些無奈與感慨，多一份從容和淡然。凡是想按自己的道路成長的人，總不免被別人誤解、質疑、否定。在別人的否定中，有些人選擇了沉淪，有些人則選擇了堅守。選擇沉淪的人很可能就此平庸下去，而選擇接受否定、堅持自我的人，則在否定中鍛煉了意志，找尋到了屬於自己的成長路徑。

若知道看起來骨瘦如柴、弱不禁風的馬雲小時候最大的愛好就是跟人打架，也許很多人會大跌眼鏡。正如沒有人能料到他日後能成為中國IT界的巨人一樣，從小調皮的馬雲，幾乎沒有人對他的未來抱有期待。他最後卻成為了全球最大B2B網站、中國電子商務網站的開拓者，也是唯一敢與全球著名的電子商務網eBay和亞馬遜抗衡的中國網路經濟鉅子。

馬雲的創業之所以能成功，原因就在於遭受失敗與挫折、不斷被否定時，他仍在堅持。馬雲從未想過要上一流的學校，從小到大，他念過的小學、中學、高中都是三四流的。小學考重點中學考了三次都沒有考上，初中考高中考了兩次，高中考大學考了三次才考了個專科師範學院。唯一可以拿得上檯面的，就是他的英語稍好一點。

第一次考大學失敗後，馬雲便步入了社會。馬雲當過秘書，也做過搬運的工作，他踩著三輪車幫人家把書刊紮在一起，廿五本成一包，需要走十千米路通過鐵路運輸管道轉發到其他地方。後來馬雲一邊工作一邊考大學，可他的考試成績還是不好。

儘管他一次次被現實所否定，但馬雲心懷壯志，從未放棄，因為他深知，只有不斷遭遇失敗，不斷被否定仍然堅持夢想的人，最後才有可能成功。終於，功夫不負有心人，一次次被否定的馬雲總算在第三次高考中得到了回報，考進了杭州師範學院。成名後的馬雲並不迴避談論考大學的這段尷尬經歷，反而喜歡拿這三次高考自我調侃為「幫助成績不好的人找回信心」。

馬雲的事例告訴我們，人生本應該是一個不斷尋找自我的過程。很多人在年輕的時候都擁有很美好的理想，但因為種種原因，總是有人不斷掉隊、迷失。只有那些不斷超越被否定、不斷重新發現自己的人，才能夠成為真正的強者。否定，是壓力，同樣也是動力。否定在讓人沉淪的同時，也能讓人更加清醒。所以，一個人在邁向成功的時候，是非常需要被否定的，被否定讓人變得更加堅強。

成功就像是把一塊石膏做成雕塑，需要不斷地修正才能最終得到你想要的形狀。無論是他人的否定還是自我否定，都是修正的方向和動力。只有不斷地接受否定，反思自己，你才能夠取得最後的成功。因為有的門關上了，你才不得不尋找新的路；因為有的人離開了，你才不得不遇上新人；因為不斷被否定和拒絕，你才開始了自我肯定和接納之路。

毫無疑問，馬雲是匹「黑馬」，他能夠出乎所有人意料成為贏家。「黑馬」的「黑」就是因為不被人看好。馬雲也一樣，人們認為他做不到，但是最終他卻做到了，進而讓那些不看好他的人瞠目結舌。

馬雲說，一個成功者其實更歡迎別人的質疑和否定，因為這些否定和質疑的聲音被他們當作鞭策自己的動力，讓自己變得更強大。別人越不看好我們，我們越是要努力追求成功。一個人不是做任何事都能夠得到別人的掌聲的，當質疑和嘲諷的聲音困擾你時，縱使沒人看好你，你也不要輕易放棄那個不被他人看好的理想，這才是成功者應有的素質。

總有一天你會發現：正因為有的門關上了，你才發現了真正適合自己的路；正因為有人離開了，你才遇上了能真正給你幸福的人；正因為被否定，你才找到了真正的自己！

★本文經風雲時代出版授權，摘自《首富馬雲: 為什麼考10名左右的孩子容易成功》。

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