出社會後不看學歷看能力！馬雲：畢業證書只能當「收款憑證」

▲學歷在初入社會的起始階段，可能會對你有所影響，充當了敲門磚的作用，但是一旦踏入社會之後，能力就成為了主角。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

作者：鄭陽

摘自：《首富馬雲: 為什麼考10名左右的孩子容易成功》

【畢業證書，只能當收款憑證】

「不管你是什麼大學畢業，你的畢業證，我都只當作收款憑證，因為它能說明的，只是你的家庭為你讀書付過款，而並不能說明你有沒有讀過書。有時候學歷很高不一定把自己沉得下來做事情。」──馬雲

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很多條件優越的人，其成功路徑呈現出「一氣呵成」的直線：從小在良好的家庭環境中長大，上學一直都是好學生，然後順理成章地考上名牌大學，接著出國鍍金，然後畢業了進入好單位。

在互聯網江湖，更是如此。和馬雲同期的張朝陽、丁磊、李彥宏、陳天橋，他們無不出身名校，有著耀眼的光環，而相比之下，馬雲則顯得「土生土長」、毫不起眼，馬雲求學的經歷實在無法與他們相比。

馬雲經常說：「馬雲能夠成功，百分之八十的人都能成功。」曾經是「差學生」的他，最終成為了出色的生意人。馬雲絕不是個案，環顧四周，很多好學生會發現，當年那些學習不是很好的小學、初中同學，在自己的多年努力之下，都生活得非常不錯。無數事實證明，在這個機遇遍地的時代，學歷不能代表能力，也不意味著一切。

一八三六年，卡內基出生在蘇格蘭，後來移民美國匹茲堡。在那裡，卡內基結識了一些蘇格蘭裔的小朋友。有一個孩子的父親經營紡織廠，年幼的卡內基就去這個工廠做工，每週的工資是一點二美元。艱辛的生活使卡內基把賺錢作為唯一的目的，所以他特別珍惜這個賺錢的機會。工作了一段時間後，由於卡內基的工作出色，工資漲到每週二美元。

一次，老闆讓機靈、勤快的卡內基幫忙記帳。卡內基雖然根本沒有做過，但是他並不膽怯，而是非常痛快地答應了，並且完成得讓老闆滿意。不久，他就被調到了會計室工作。

卡內基並不滿足，他沒有在會計的位置上高枕無憂，而是去學習自己還不太懂的複式會計。白天上班，晚上學習，每週三天課，年幼的卡內基學得津津有味。

不久，卡內基經人介紹到一家電報公司做送報員。這在當時是個令人羡慕的好工作，父親興高采烈地領著卡內基去面試。到了電報公司門口，卡內基對父親說：「我想一個人去試試。」父親驚訝地答應了。卡內基之所以提出這樣的要求，有兩個原因：一是他覺得自己身材不高，和父親站在一起顯得自己太矮；二是他擔心父親說話不得體而衝撞雇主。

雇主大衛先生驚訝于如此小的一個孩子就有這樣的勇氣、主見和自信，所以對他很是賞識。卡內基忘記了父親還忐忑不安地等在公司門口，馬上就開始了工作。

卡內基週薪是二點五美元，他為此而努力工作。一個星期，他就熟悉了匹茲堡的街道，兩個星期，他把郊區也弄熟了，這使他在公司裡受到表揚。公司由大家輪流打掃，而卡內基決不貪戀被窩裡的舒坦，每天都提前到達公司，先打掃環境，然後就跑到電機房操作電報機。他並不為此感到辛苦，因為他太喜歡了。

總經理大衛知道了，對卡內基更為讚賞。一年後，卡內基已經成了信差的管理者。他的工資也漲到每月十三點五美元，又比原來多了三點五美元。他把這三點五美元「鉅款」留了下來。他對弟弟說：「媽媽太辛苦了，每天都縫鞋到半夜。以後咱們開一家卡內基兄弟公司，賺好多錢，送給母親一輛閃閃發光的馬車！」這就是十四歲的卡內基的理想。

卡內基不斷地增加自己的積累，他知道利用一切機會獲取新的知識。那時，報童享有到戲院免費看戲的權利，卡內基就經常去看莎士比亞的戲劇，他喜歡上了莎士比亞。他得知詹姆士‧安德森上校家有莎士比亞的著作後，就立刻去借。後來借書的人越來越多，上校乾脆就辦了個私人圖書館。卡內基被豐富的書中世界所深深地吸引，他不僅看莎士比亞，而且看歷史，看關於鋼鐵與煤炭的專業書籍。

安德森上校的私人圖書館越來越擁擠了，上校就向市政府提出借一間房子。馬上，官方就頒佈了「本館僅供初學者借閱，其餘須繳年費二美元」的規定。卡內基立即開始抗議，聲稱自己還沒有經濟上的獨立，不應該交年費。但管理人員對他的抗議根本不予理睬。卡內基憤怒地向《匹茲堡快報》寫信，指責市政府當局「違反圖書捐贈者安德森上校的本意」。市政府也寫信反駁，雙方在快報上針鋒相對，引起各界關注。《匹茲堡快報》刊登了一篇社論，支持卡內基。這個十多歲的孩子，竟然敢和政府唱反調，卡內基的膽識和自信簡直不可想像。

在安德森上校圖書館裡的閱讀，開啟了卡內基的抱負之門。卡內基對安德森上校的恩德非常感激，多年以後，卡內基在上校圖書館的原址，蓋了大會堂和圖書館，建了紀念碑，感謝上校「賜予眾多青少年求知的機會」。

十七歲的卡內基在工作中認識了賓夕法尼亞鐵路匹茲堡電報管理局局長湯姆‧斯考特。斯考特非常賞識卡內基的才幹，很快就把他安排到了自己的手下，月薪是三十五美元。這時，卡內基小時候學的複式會計有了用武之地，因為他除了做斯考特的助手，還被授權監督公司的會計。

在卡內基十九歲的一天，斯考特告訴卡內基有人要出售亞當斯快運公司的股票，需要五百美元。然後他問道：「你能籌到五百美元嗎？」斯考特說到五百美元的時候，就像說五美元、十美元的小錢。卡內基驚訝極了，但是在臉上卻沒有流露出一點難色。斯考特又告訴他，這個公司的經營很好，股票還會漲價，這絕對是有利可圖的投資。但是卡內基的父親剛剛去世，家裡幾乎沒有餘款，所以只能謝絕斯考特的好意。

斯考特不願意眼睜睜地看著這樣好的機會錯過，說道：「我先為你墊付好了。」卡內基立即同意了。但第二天，斯考特沮喪地告訴他，賣主又要價六百美元了。卡內基卻毫不猶豫地決定買下這些股票。半年裡，卡內基和母親省吃儉用，又借了四百美元，還清了斯考特的賬。不久，卡內基拿到了十美元的紅利。錢並不多，但卻讓卡內基產生了「我是股東」的成就感，賺錢的欲望愈加強烈得不可收拾。

這時，斯考特被提拔為阿爾圖事業總部部長，卡內基被斯考特提拔為總部秘書，月薪增加到五十五美元。此時的卡內基備感欣慰的是，母親再也不用日夜不停地縫鞋了。

命運安排卡內基又有了另外的機遇。他偶然遇到了臥鋪車廂的發明者伍德拉夫。在瞭解了這個新事物後，卡內基認為這個發明一定能使鐵路客運進入一個新的時代，就立即報告了斯考特。斯考特也很看好這個構思，生意立即成交。為表達感激之情，伍德拉夫邀請卡內基投資他即將開辦的臥鋪車廂製造公司，卡內基果斷地決定靠銀行借貸投資兩百美元。一年後，卡內基分到的紅利在五千美元以上。這成了卡內基一生的轉捩點。

一八五九年，斯考特成為賓西法尼亞鐵路的副董事長。廿四歲的卡內基也隨之成為匹茲堡管理局局長，年收入一千五百美元。

兩年後，南北戰爭開始了。斯考特被任命為陸軍助理次長，卡內基依然隨之前往，他為確保幾條主要鐵路運輸暢通立下了汗馬功勞。南方軍隊不斷炸毀木製的橋樑，卡內基在維修工程的時候突然想到：以鐵橋代替木橋是必然趨勢。

不久，卡內基得了流行傷寒，他就向斯考特提出辭呈。儘管斯考特竭力挽留，但卡內基去意已定。卡內基決定立即開始嘗試他那個建造鐵橋的夢想。一八六二年，卡內基成立了拱心石橋樑公司，製造鐵橋、鐵軌，各地訂單蜂擁而至。卡內基從此財源滾滾。

他在歐洲旅行的時候，毫不猶豫地買下了鋼鐵製造和焦炭洗滌還原法的專利。有人說這是卡內基財大氣粗浪費錢財，但卡內基相信，這是又一個「下金蛋的鵝」。

回到美國，他發瘋似的工作起來，向鋼鐵這個還很陌生的領域邁進。他建造了一座當時最大的廿二點五米高的熔礦爐，耗資超出預算兩倍多。股東們開始擔心他把老本也賠進去了，紛紛反對卡內基的計畫。但卡內基不為所動。一八七五年八月，卡內基和購買鋼鐵的公司簽訂了第一個供貨合同，兩個星期後，熔礦爐點燃了。此後，鋼鐵訂單如雪片飄來。他又勝利了。

他的橋樑公司也捷報頻傳，完成了使整個美國為之瞠目的兩個橋樑大工程。卡內基雄心勃勃地要建造更大的鐵橋，要把全美的鐵軌變成鋼軌。大家都認為卡內基的計畫不切實際，而且認為鋼料做橋墩和橋樑太脆弱。但卡內基毫不退縮，決意幹下去。

一八六八年，卡內基寫下一個備忘錄：「年齡三十三歲，年收入超過了五萬美元，這兩年間事業發展順利。但現在我想發奮讀書，計畫前往牛津大學深造，也想購買倫敦報紙的股票。人必須崇拜點什麼，崇拜財富是最醜陋的行為。對於我，現在繼續發展事業，在一段時間內還會積累更多的財富，但這會不會讓我墮落下去呢？因此，我打算在三十五歲以前退休……」但是，飛速發展的事業讓他欲罷不能。

對鋼鐵的狂熱讓他在五十一歲才結婚。

後來，這個沒有上過多少學的實幹家，成了世界鋼鐵王國第一人。

有句話說得好：「學歷是銅牌，人脈是銀牌，能力是金牌。」學歷在初入社會的起始階段，可能會對你有所影響，充當了敲門磚的作用。但是一旦踏入社會之後，能力就成為了主角。因此，不要為自己不夠華麗的學歷自卑或者抱怨，人生是一場大戲，需要更多的武裝，學歷只是一個道具而已。

★本文經風雲時代出版授權，摘自《首富馬雲: 為什麼考10名左右的孩子容易成功》。

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