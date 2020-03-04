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蔡英文追思許虞哲：國家損失優秀人才...沒有他稅改就不會成功！

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▲蔡英文弔唁許虞哲。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蔡英文弔唁許虞哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前財政部長、現任期貨交易所董事長許虞哲日前因病入院治療，2月中過世，享壽67歲。總統蔡英文4日出席他的公祭，追思致詞時表示，國家損失了一位優秀的人才，「沒有許虞哲，稅改就不會成功」。

蔡英文致詞時表示，自己前一陣子聽到許虞哲的病況，寫了卡片給他，一方面感謝他對國家的貢獻，另一方面祝福他早日康復，「只是來不及等到好消息，虞哲就先走了」。

蔡英文說，在許虞哲擔任財政部長前其實跟對方並不熟識，只知道他資歷完整，公職生涯幾乎都奉獻給財政部。她透露，當時林全跟自己說，如果要推動稅改，就一定要找許虞哲幫忙。

蔡英文提到，剛開始執政時，林全會定期報告稅改的進度，一度聽說許虞哲身體出了一些狀況。後來他身體好轉，全力投入稅改的規劃，「經過一次一次討論、來來回回的溝通，總計一年準備、一年修法，2018年好不容易完成修法，2019年正式實施。結果一實施，每一個人都說，這是最有感的政績。」

蔡英文稱讚，找許虞哲部長真的是找對人，因為他有專業、有耐心，承受得了壓力，也忍得住委屈，「沒有許虞哲，稅改就不會成功。像虞哲這樣的人，就是真正推動國家改革大業的棟梁。」

蔡英文感嘆，許虞哲在稅改完成之後選擇功成不居、離開財政部，轉任期交所董事長。當大家看好他能一展長才卻傳出病倒的消息，「虞哲兄的離世，國家損失了一位優秀的人才，我也失去了一位認真的工作夥伴。」

許虞哲說，即使難過還是盼望許虞哲的家人、朋友務必保重身體，尤其如今在疫情當下，平安健康就是最重要的事情。

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