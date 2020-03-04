徐國勇：武漢包機循橫濱模式沒有問題　「是中國那邊在卡關」

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

滯留湖北的1000多名台灣人，在兩岸政府無法達成包機模式的共識下，遲遲無法回家，加上對岸文宣戰力提升，滯留民眾憤怒情緒水漲船高，已有百位台灣人要自費，跨海提告蔡英文政府違憲。對此，內政部長徐國勇4日表示，橫濱模式沒有問題，政府都準備好了，「現在卡關都卡在中國那邊，不是我們的問題」。

內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長陳國恩等人4日赴立法院內政委員會就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」進行專題報告，並備質詢。

▲武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）



針對武漢台商擬提告蔡政府違憲，徐國勇會前受訪時表示，如果用橫濱模式沒有問題，政府都準備好了，「現在卡關都卡在中國那邊，不是我們的問題」，自己的同胞應該要了解政府愛護他們的立場，以及希望把他們接回來的立場沒有任何改變，「我們都準備好了，是中國那邊在卡關，這個因果必須要搞清楚」。

徐國勇指出，從美國、日本、法國等國家的撤僑行動都可以看到，每個國家都秉持著相同的做法，從《憲法》第23條與相關的《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》來講，「他們要告政府的官司，以我長期從事法律工作的角度來講，我認為他們不會贏」。

徐國勇認為，滯留武漢台人更好的做法是，大家集體起來配合政府、支持政府，請中國政府要配合橫濱模式，這才是彼此在國際上消弭武漢肺炎最重要的做法。

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