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避免群聚感染　徐國勇：擬訂1千人為大型活動指標

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▲▼立法院內政委員會 部長徐國勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，針對大型活動群聚相關指引，內政部長徐國勇4日於立法院備詢時表示，相關規定是由中央疫情指揮中心做相關訂定，草案是以一千人為大型活動的指標，且不分室內外，希望所有大型活動都能夠避免。

內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長陳國恩等人4日赴立法院內政委員會就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委沈發惠質詢時提及，前陣子包括大甲鎮瀾宮遶境等大型相關宗教活動引發爭議，但最後看起來都是以道德勸說進行，詢問徐國勇若廟方堅持要辦有什麼辦法處理？

徐國勇表示，「如果堅持要辦，當然疫情指揮中心最後可以用公權力」，但宗教活動不完全是道德勸說，廟方自己也有評估要延期，只不過過程中要跟很多地方商量，要給時間進行協商，如果讓廟方與地方的協商產生不愉快，不是內政部樂見。

有關防疫相關因應指引，徐國勇也說，目前建議大型集會時，人與人的距離要保持1公尺，若不能保持1公尺則要戴口罩，也希望暫時室內不要有這麼大型集會，若有一千人以上的活動也建議避免。

國民黨立委鄭天財質詢時也問到，內政部對於大型活動如何規範，徐國勇則回應，相關規定是由中央疫情指揮中心做相關訂定，草案是以一千人為大型活動的指標，且不分室內外，希望所有大型活動都能夠避免，人跟人緊密接觸，縱然沒有一千人，還是有一定的危險性。

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