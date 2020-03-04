醫患壓力爆表！　武漢設「陽光醫院」開導...人均安撫30分鐘

▲新冠肺炎疫情持續，一線醫護人員和確診患者心理都承受相當大的壓力。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情持續兩個多月來，堅守一線的醫護人員和患者壓力雙雙爆表，為舒緩醫患心理，大陸武漢特別成立首家「陽光醫院」，提供平均每一人30分鐘的「話療」，甚至是VR放鬆，穩住疫情之下的心理健康。

據《湖北日報》報導，陽光醫院由2月18日起籌劃成立，在作為新冠肺炎重症定點醫院的武漢市第一醫院內，聯合重慶、四川自貢、江蘇等地11隻醫療隊伍、精神衛生中心的能量，組成「圓夢心理睡眠聯合干預工作組」，與病區醫生一起，為患者定期進行聯合查房。





▲過年期間，第一線的醫護人員集體在醫院裡度過新年。（圖／武漢中心醫院）

在武漢市第一醫院6樓，工作組還特別設有「天使避風港」，主要為長期在一線承擔壓力的醫護人員，進行心理減壓、心理危機干預、心理疏導和睡眠障礙干預等。

事實上，根據武漢第一醫院對226人次住院確診病例，以及116名前線醫療人員的測評結果，發現新冠肺炎住院患者高達26.4%有中重度失眠、10.5%處在中重度壓力的心理，並導致3.2%人員可能有高衝動風險；醫護人員方面，高衝動風險人員同樣佔3.2%，中重度失眠者17.3%、中重度壓力者9.5%。

工作組表示，「陽光醫院」旨在透過心理治療、身心同治，最終實現患者生理-心理-社會功能的完全康復。

3月2日，湖北當地媒體深入陽光醫院，一位神經內科副主任醫師、心理睡眠聯合干預組副組長梅俊華發現第7病區內，一名77歲的奶奶不斷自言自語，擔憂家裡「水電有沒有關好？窗戶有沒有關好？」以致她急忙上前，用手輕拍患者後背，「握握手、拉拉家常」，讓奶奶慢慢放鬆下來。

有患者坦言，自己剛進來醫院時「是絕望的，每天都擔心自己會死掉。」更害怕即使治好了，回去依然會被他人嫌棄；另一位醫護人員也稱，連續穿了幾十天的防護服，現在一穿上就頭暈，需透過心理治療來穩定情緒。

重慶醫科大學附屬第一醫院精神科教授李靖表示，「心理干預對有的病人甚至可以產生神奇的效果。」譬如先前曾有一個患者瀕臨呼吸衰竭，但透過治療輔助情緒開導，這位原本數次因精神崩潰大哭、病況不斷惡化的男子，反而出現好轉跡象。

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