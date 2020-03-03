防疫不缺口！侯友宜視察計程車防疫整備　提醒運將落實消毒清潔

▲ 侯友宜視察計程車防疫整備，提醒運將落實消毒清潔。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續，新北市長侯友宜3日視察三重重新橋下計程車司機服務中心防疫整備情形，關心運將們是否做好車輛消毒及自我保護的防疫措施；新北市交通局不僅提供中央配額的口罩，配售給計程車行、合作社及個人車行司機，並於轄內3處計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，讓司機能夠確實做好防疫，保護自己也保護別人。

侯友宜表示，針對公共運輸防疫措施，新北市超前部署，在農曆春節前即要求交通局嚴格督導捷運、公車、計程車等公共運輸第一線從人員做好安全防疫保，他也在視察春節輸運時到車站的計程車排班區，關心運將是否有戴口罩和做好消毒的自身防護措施，也希望運將朋友也能提醒乘客戴口罩，若乘客沒有口罩，則應避免交談和接觸，一起做好防疫。

▲ 侯友宜特別向計程車司機宣導，多利用酒精消毒清潔。

交通局副局長林麗珠表示，新北市有近2萬2000名計程車司機，行此值防疫非常時期，新北市獲配交通部口罩配售給300多家計程車行、 50多家合作社及9500多位個人計程車行司機外，並在板橋溪南、中山橋及重新橋下3個計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，以進行車內消毒，服務中心並提供量體溫、勤洗手等防疫措施，讓計程車司機能夠充分做好防疫工作。

林麗珠指出，疫情持續以來，交通局不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，也再次呼籲不可輕忽疫情，請各司機每日營運前須量體溫及車內清潔消毒，更請戴上口罩、勤洗手，讓公共運輸安全防護再升級，也建議民眾搭乘大眾運輸工具及在密閉空間、人潮擁擠地方配戴口罩，保護自己也保護別人，共同做好防疫。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」