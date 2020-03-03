▲ 新北落實行動治理拚市民有感，侯友宜走訪三芝、淡水傾聽各方意見。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

持續傾聽基層聲音，新北市長侯友宜3日率市府團隊至三芝及淡水與里長座談，傾聽基層聲音第一線解決市民需求。另三芝公所MOU企業防災夥伴田晉五金製品公司捐贈1000顆住宅用火災警報器予市府，由市長頒發感謝狀，感謝其無私奉獻、回饋地方。

三芝區座談會上，針對區內海岸線自行車步道、道路附屬設施維護、簡易自來水設置、海灣公園觀光規劃等議題進行交流。區長林慶豐指出，三芝自然資源豐富，為應市民休憩需求，已完成八連溪河岸景觀改善，並納入生態河川營造規劃，預計3月完成工程設計；另橫山里桐花步道後續相關設施施作工程經費，也已獲客委會同意補助，將可進一步提升在地生態旅遊發展。

三芝幅員廣闊，為提升道路品質與用路人安全，今年針對店子、新庄及橫山等里之農路及產業道路進行柏油重鋪施作，以提供民眾一個安全平整路面環境；另外，橫山、圓山、福德、興華里等地區住戶，已完成簡易自來水設備建置，讓更多市民享用便利水資源，大幅改善當地居民過去多年來都是自行接山泉水飲用之現象。

▲ 新北市長侯友宜率市府團隊至三芝及淡水與里長座談，傾聽基層聲音第一線解決市民需求。

淡水部份，由於淡水地區近年來人口積極成長，已逼近18萬人大關，淡水最重要的交通問題，淡江大橋第一標已施工完成，第二標將在2020年完工，第三標主橋面將在2024年完工，淡水河北側道路已通過環評，將在2020年底開工。此外，淡水區也爭取前瞻計畫8137萬元，完成了1萬3882平方公尺的道路及人行道工程，提供居民更舒適的行路空間。座談會上里長們關注各項基礎建設包括汙水下水道接管、溪流護岸興建與維護及電桿地下化等提案進行追蹤與討論。

其中，多位里長反對淡海輕軌藍海線進入老街，捷運局表示，將依在地里長及民眾之建議，評估替代路線可行性後，於近期辦理說明會，積極與地方民意達成共識，並視後續溝通情形，若路線進老街將配合於老街廣場設置地下機車停車場以補足受影響機車位。

另外，為避免電箱及電桿阻礙人行道通行及影響市容，已會勘28處將由工務局養工處、經發局與公所分工規劃改善方案，淡水區公所將陸續辦理安樂伯公園、自立路、自強路、中正東路、中正東路一段及二段、中山路、中正路一段及二段等變電箱、電桿移除，改善市容及通行環境。

侯友宜除聽取民意、追蹤進度，並指示各局處及公所透過會勘、成立專案或親自向里長說明最新辦理進度等，讓里長瞭解市府作為；另也對武漢肺炎公所基層防疫夥伴給予肯定及鼓勵，感謝大家在防疫工作上的付出與努力。

民政局長柯慶忠表示，2019年度三芝區行動治理列管案件36案，已解列28案，淡水區列管案件80案，已有67件解除列管，皆依侯市長指示，能處理的就馬上處理，不能處理的當面協調，冀求找出最佳解決方案，落實行動治理滿足地方需求。

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