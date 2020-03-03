▲ 防範新冠肺炎疫情，侯友宜：新北停止舉辦大型活動。（圖／記者李毓康攝）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎（COVlD-19）全國累積個案數不斷上升，新北市長侯友宜3日召開因應新冠肺炎疫情第20次應變會議，指示市府各局處及各區公所停止舉辦所有大型活動，並勸阻民間團體，尤其是宮廟，暫停大型活動，避免群聚感染風險，超前部署、全力備戰。

針對新北市355家長照安養機構，侯友宜強調，養護機構為長輩群聚最脆弱的場所，將立定標準以最嚴格措施管控，進入機構內最基本的量體溫、戴口罩、確認TOCC包含旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）等措施一定要落實，照護人員的自我健康管理也不容疏忽，更重要的是機構內的分區、分室、分流，並籲請家屬視訊探望，規定探病訪視時段及陪病人數，以利降低感染風險。

侯友宜表示，新北市目前正在籌備大規模演練計畫，模擬疫情最嚴峻的狀況操演，包括指定應變醫院新北市聯合醫院的清空計畫、17家專責急救醫院的相互支援與掌握、輕重症病患分流及臨時醫療收治中心等，實兵演練社區感染後大規模疫情爆發的情形，規劃演練專業標準的處置流程，面對疫情新挑戰，新北市一定會做在最前面。

最後，侯友宜特別責成經發局，除整備口罩、酒精及額溫槍等防疫物資外，更要全盤掌握民生物資的波動，維持價格穩定。針對各項招商行銷活動也鼓勵改為線上視訊，最大程度保持經濟活絡，並與產業界密切溝通聯繫，了解各產業因應疫情的狀況。

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