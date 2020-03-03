▲ 新北市圖萬里分館免費「國文愛心教室」，助偏鄉學子會考衝刺。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2020年國中教育會考將在5月16、17日舉行，考生們面對複習備戰的最後關頭，新北市立圖書館萬里分館特別開設免費的「國文愛心教室」，由師大畢業，具有教師資格的館員義務教學，希望協助偏鄉學子考試備戰。萬里分館免費國語文課輔，採事前預約，即日起有需要的國、高中學子可於開館時間，電話或臨櫃預約。

畢業於師大國文研究所，擁有合格教師證，曾擔任高中國文老師的萬里分館館員簡鈺蓉，下班後當起免費的義務國文家教。她說，2018年分發至萬里分館服務後，發現萬里地區幾乎沒有補習班，學生遇到問題也沒有人可以問。有機會可以利用自己的所學與專長服務地方，覺得很開心，希望可以幫助有需要的孩子，讓他們課業更進步。

新北市圖萬里分館主任蕭千惠表示，偏鄉的學習資源較為缺乏，隔代教養的情況也相當普遍，因為防疫，開學延後，但國中會考已進入倒數階段，高中指考也即將啟動，圖書館因此結合館員專長，推出國語文「愛心教室」，提供國語文解題、作文教學、閱讀指導等課業輔導服務，希望協助有需要的偏鄉學子考試衝刺。

萬里分館國語文「愛心教室」，免費提供萬里區國、高中學子預約國語文課業輔導，服務時間為每周一至周五上午5時至晚上8時；周六上午8時30分至下午5時，採預約制，歡迎有需要的國高中學生，於開館時間電話或臨櫃預約，預約電話：02-2492-4490。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」