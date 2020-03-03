　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不爽文山分局合併被擋「怒飆局長半小時」　出狠招卡死全國警政人事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼【柯P槓警署1】不爽分局合併案被擋　柯P出狠招點中全國警政人事死穴。（圖／鏡週刊提供）

▲台北市長柯文哲因文山分局合併案怒嗆警政署，意外讓全台警官人事案卡關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲持續推動市警局文山一、二分局合併，但台北市警察局長陳嘉昌卻持保留態度，為此柯十分不滿，甚至在2月初的晨會飆罵陳半小時，還嗆聲：「警政署若敢不核備，未來警政署所有要求，我全不同意！」

本刊調查，柯這驚天一怒，肇因陳報告時所呈的資料，是「柯黑」大將、民進黨議員簡舒培提供，柯認為陳拿議員壓他，才會當場斷了理智線，而原本預計春節後就要調整的全國警界人事案，也因柯嗆聲不配合停擺至今。

▲▼【柯P槓警署1】不爽分局合併案被擋　柯P出狠招點中全國警政人事死穴。（圖／鏡週刊提供）

▲台北市警察局長陳嘉昌（圖）2月初在市府晨會上，被柯文哲飆罵近半小時。

▲▼【柯P槓警署1】不爽分局合併案被擋　柯P出狠招點中全國警政人事死穴。（圖／鏡週刊提供）

▲北市警文山一、二分局合併案於2016年開始規劃，柯市府認為能節省大筆預算。圖為文山一分局。

全國警察不論官階大小，從一線三星的基層警佐到三線四星的警政署長，只要年資一到，固定會於每年1月及7月退休，警政署也會針對相關職缺，進行通盤檢討，並依「年功序列暨專業單位」等考量調整人事。

弔詭的是，今年1月許多重要警職退休令生效後所產生的職缺，卻遲遲未做調整，雖然警政署對外宣稱，是因配合政府防範武漢肺炎，不宜在此時進行首長異動，但警界仍議論紛紛，一名中階警官就說：「警政工作向來無縫接軌，就算是換了主官，該做的事也不可能不做，人事調動到底關武漢肺炎什麼事？」


▲▼【柯P槓警署1】不爽分局合併案被擋　柯P出狠招點中全國警政人事死穴。（圖／鏡週刊提供）

▲台北市議員簡舒培痛批柯文哲，合併北市警文山一、二分局是罔顧地方權益。（翻攝簡舒培臉書）

▲▼【柯P槓警署1】不爽分局合併案被擋　柯P出狠招點中全國警政人事死穴。（圖／鏡週刊提供）

▲台北市議員簡舒培（圖）痛批柯文哲，合併北市警文山一、二分局是罔顧地方權益。（翻攝簡舒培臉書）

知情人士告訴本刊，整個警界的人事異動卡關，全因今年春節過後，台北市長柯文哲為了市警局文山一、二分局合併案動怒，飆罵局長陳嘉昌，更嗆警政署若不准合併案，未來該署的要求他全不同意，讓警政署很尷尬，不知如何開口與柯商量人事問題。

更多鏡週刊報導
【柯P槓警署2】市警局長用她的資料報告　柯文哲暴怒狂飆半小時
【柯P槓警署3】首都警職成升官跳板　當上5大分局長就是明日之星
【柯P槓警署4】為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

ET快訊
美國一夜增4死！累計91確診6死　傳染病專家預言爆發「大流行
把握今好天氣！下波冷空氣更強、降雨更多　全台變天最冷時間曝
美股史上最大反彈！道瓊狂飆1293點　3大指數漲幅衝破4％
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院

郝龍斌、江啟臣拚黨魁！就算韓國瑜228發言走鐘也不怕　衝前線狂吸韓粉

柯文哲不爽文山分局合併被擋「怒飆局長半小時」　出狠招卡死全國警政人事

添媒體攻防火力！柯文哲延攬主播陳智菡　林珍羽接北市府副發言人

「冷空氣挾雨」一周三變天！全台轉濕冷回到13℃　吳德榮：高低溫起伏很大

振興券「每張200元」住國旅才能領　最快5日等蘇貞昌拍板

快訊／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲

高金素梅獲藍黨團支持連任召委　第一會期拚《原住民族學校法》立法

中國籍享健保？　陳柏惟：2300萬人繳的擴張成14億人用「不太能接受」

以色列全機遣返　外交部協調土耳其專機護送11國人返台

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

新冠肺炎「14種典型症狀」公布！WHO預警：所有人都容易感染

農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院

郝龍斌、江啟臣拚黨魁！就算韓國瑜228發言走鐘也不怕　衝前線狂吸韓粉

柯文哲不爽文山分局合併被擋「怒飆局長半小時」　出狠招卡死全國警政人事

添媒體攻防火力！柯文哲延攬主播陳智菡　林珍羽接北市府副發言人

「冷空氣挾雨」一周三變天！全台轉濕冷回到13℃　吳德榮：高低溫起伏很大

振興券「每張200元」住國旅才能領　最快5日等蘇貞昌拍板

快訊／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲

高金素梅獲藍黨團支持連任召委　第一會期拚《原住民族學校法》立法

中國籍享健保？　陳柏惟：2300萬人繳的擴張成14億人用「不太能接受」

以色列全機遣返　外交部協調土耳其專機護送11國人返台

農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院

癌症蟬聯台灣人死因榜首37年！罹癌人數「成長率4%」增多　防癌險保額僅25萬元

「請忽略地點急診醫家中2小孩發燒」　醫：馬上收穫滿滿的歧視與厭惡電話

郝龍斌、江啟臣拚黨魁！就算韓國瑜228發言走鐘也不怕　衝前線狂吸韓粉

獨家影音／《因為愛你》BL鮮肉玩遊戲失控！直接撕衣秀壯肌

12星座「交往前後」變了一個人！雙子甜言蜜語→吵架要贏…網友崩潰了

游否希揪3男上三溫暖　開藍寶堅尼「整排名車違停」占用公車格

新北男酒後KTV廁所硬上初見面女友人　怒控「仙人跳」：有好感的可能

柯文哲不爽文山分局合併被擋「怒飆局長半小時」　出狠招卡死全國警政人事

美國一夜增4死！累計91確診6死　傳染病專家預言爆發「大流行」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

振興券每張200元　最快5日拍板

「正忠排骨」爭議　黃暐瀚提這點建議

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

柯文哲延攬主播陳智菡

即／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲

中國籍享健保？　陳柏惟不能接受

ET民調／85.0％擔心肺炎在台大爆發

啟用醫護人員駐所　侯友宜：讓防疫英雄無後顧之憂

外交部：不論有無WHO幫助台灣官員會捍衛國家

藍委疑口罩政策　前立委：國民黨連在野黨都當不好很悲哀

假結婚真退伍！兩役男騙婚假辦同婚登記　

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

高金素梅獲藍黨團支持連任召委

遭鄭文燦酸演練　北捷回嗆了！

更多熱門

相關新聞

柯文哲延攬主播陳智菡

柯文哲延攬主播陳智菡

民眾黨進軍立院後，民眾黨主席、台北市長柯文哲啟動佈局2022，市府發言體系也重整，有意將民眾黨發言人林珍羽安排到市府擔任副發言人，擔任「煞車皮」角色；東森新聞主播陳智菡則被指定接掌「自媒體」，兩人預計3月底到任。

北市保密「防疫旅館」爭議　苗博雅酸柯文哲

北市保密「防疫旅館」爭議　苗博雅酸柯文哲

王世堅送花給柯P...外加正露丸

王世堅送花給柯P...外加正露丸

偽造北市府公文「柯文哲得肺炎」　對岸網軍幹的

偽造北市府公文「柯文哲得肺炎」　對岸網軍幹的

北市創「防疫旅館」　地點不公開

北市創「防疫旅館」　地點不公開

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

成語蕎是謝和弦前女友！Keanna被嗆小三…親揭內幕

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

即／桃園男上班猝死！生前發燒多日

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

阿圓「南韓返台沒隔離」被罵爆　男友護愛認錯

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

蝗蟲群聚原因曝…竟是避免被同類吃掉

陳日昇下船鑽石公主號…曝船公司「2500乘客旅費」全買單

更多

最夯影音

更多
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！
天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面