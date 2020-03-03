柯文哲不爽文山分局合併被擋「怒飆局長半小時」　出狠招卡死全國警政人事

▲台北市長柯文哲因文山分局合併案怒嗆警政署，意外讓全台警官人事案卡關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲持續推動市警局文山一、二分局合併，但台北市警察局長陳嘉昌卻持保留態度，為此柯十分不滿，甚至在2月初的晨會飆罵陳半小時，還嗆聲：「警政署若敢不核備，未來警政署所有要求，我全不同意！」

本刊調查，柯這驚天一怒，肇因陳報告時所呈的資料，是「柯黑」大將、民進黨議員簡舒培提供，柯認為陳拿議員壓他，才會當場斷了理智線，而原本預計春節後就要調整的全國警界人事案，也因柯嗆聲不配合停擺至今。

▲台北市警察局長陳嘉昌（圖）2月初在市府晨會上，被柯文哲飆罵近半小時。

▲北市警文山一、二分局合併案於2016年開始規劃，柯市府認為能節省大筆預算。圖為文山一分局。

全國警察不論官階大小，從一線三星的基層警佐到三線四星的警政署長，只要年資一到，固定會於每年1月及7月退休，警政署也會針對相關職缺，進行通盤檢討，並依「年功序列暨專業單位」等考量調整人事。

弔詭的是，今年1月許多重要警職退休令生效後所產生的職缺，卻遲遲未做調整，雖然警政署對外宣稱，是因配合政府防範武漢肺炎，不宜在此時進行首長異動，但警界仍議論紛紛，一名中階警官就說：「警政工作向來無縫接軌，就算是換了主官，該做的事也不可能不做，人事調動到底關武漢肺炎什麼事？」





▲台北市議員簡舒培痛批柯文哲，合併北市警文山一、二分局是罔顧地方權益。（翻攝簡舒培臉書）

▲台北市議員簡舒培（圖）痛批柯文哲，合併北市警文山一、二分局是罔顧地方權益。（翻攝簡舒培臉書）

知情人士告訴本刊，整個警界的人事異動卡關，全因今年春節過後，台北市長柯文哲為了市警局文山一、二分局合併案動怒，飆罵局長陳嘉昌，更嗆警政署若不准合併案，未來該署的要求他全不同意，讓警政署很尷尬，不知如何開口與柯商量人事問題。

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