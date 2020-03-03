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陸媒駐美人數遭列管　陸外交部「3個嚴重」回擊：美國新聞自由虛偽

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▲▼ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝　環球時報）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院宣布，自13日起對被視為「外國使團」的5家中國媒體派駐美國的陸籍員工數量採取限制措施。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（3日）痛批，美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美國正常採訪進行干擾、橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。

趙立堅表示，美方對中國媒體記者採取措施毫無依據、毫無道理，美方固守冷戰思維和意識形態偏見，「從登記外國代理人到列為外國使團再到以所謂限制人數為名，實際上限期驅逐中國媒體駐美記者」，不斷升級對中國記者的打壓行動，嚴重干擾中方媒體在美開展正常報導任務、嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常人文交流。

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

美國國務院2月18日曾宣布，將在美國境內營運的5間中國媒體，列為「外國使團」（foreign missions），這些媒體必須依照《外國使團法》（Foreign Missions Act）
規定，向美國政府登記人事變動、租賃辦公空間等。據悉，遭點名的5間媒體分別為，新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天再發聲明指出，美方決定對2月被列為「外國使團」的5家中國媒體實施人員限額。蓬佩奧表示，盼新政策能促使北京以較公平互惠方式，對待駐中國美籍及其他國籍記者。外界認為，美國此舉是為了報復《華爾街日報》記者遭大陸官方吊銷其3名記者駐京記者證件。

▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲《華爾街日報》發表文章含「東亞病夫」惹議，遭大陸官方吊銷其3名記者駐京記者證件。（圖／記者曾俊豪攝）

對此，趙立堅表示，美國國務院基於冷戰思維和意識形態偏見，以莫須有的理由對中國媒體駐美機構進行政治打壓，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。他並呼籲，當前在中美關係的形勢下，美方此舉將對兩國關係帶來嚴重的負面影響和損害，我們敦促美方立即改弦更張，糾正錯誤，中方保留作出反應和採取措施的權利。
 

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