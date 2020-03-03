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在關係深陷離別之苦　專家開藥帖：離別不是誰的對或錯

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文／金喜淑

愛淡了嗎？與戀人分手的未婚女性

你相信總有一天你會遇見你的夢中情人嗎？

當與某一個人交往的時候，你會相信你們的相遇是命中注定的。至少，人們對於人與人之間的相遇是這麼想的。

這世界有分「陰」和「陽」。正如銅板一樣，亦有正面與反面。相遇的反面是離別。我想對那些受離別之苦，特地來諮商的人們說一句：離別不是誰的對或錯。離別是自然而然發生，一個必然的過程。希望這世界上因分手而痛苦的戀人們可以不要太傷心。

請繼續往下閱讀...

老師：您和女兒O小姐一起過來嗎？

母：我女兒和兒子在一個月內分別都與另一半分手了。對此，我太難過了。所以想來問老師他們還會有其他姻緣嗎？

老師：O小姐，您很心痛吧？

O小姐：是的，其實去年我和前男友有一起來找老師您算過八字。當時，您曾說過我和他今年有分手的運勢，要我們多加注意一點，沒想到我們最後還是走上分手一途了。

老師：分手多久了？

O小姐：十五天了。我還去買老師的書來看。

老師：謝謝，看完覺得如何？

O小姐：很有趣。但有關男女關係的內容較少。大概只有一篇吧？對這次的分手沒有太大的幫助。

老師：原來如此。早知道我就多寫這方面的文章了。很抱歉，在您為離別而痛苦的時候不能幫助到您。

O小姐：下一本書再麻煩老師多著墨這方面的問題。請問今天可以連同前男友的八字一起幫我們看嗎？

母：不，老師您不需要看那男人的八字。

O小姐：媽！為什麼？我想要一起看啊！

母：打從一開始我就不滿意那個男人，老師您只需要看我女兒何時還會有其他的姻緣就好。

老師：說實話，母親不應該插手管三十歲女兒的戀愛。現在經歷離別痛苦的當事人是您女兒，不是嗎？

O小姐：謝謝老師。請問老師知道男人們準備要分手的時候，會有什麼行為、特徵嗎？

老師：這我不太確定，也是透過閱讀、諮商過程或親身經驗裡略知一二。

O小姐：那依照老師的經驗，男人在感情變淡的時候會有什麼徵兆？

老師：恩，根據我的經驗，第一，男人對妳沒有關心的話，連一根手指頭都不想動，絕對不會動手拿起電話。因此，打給你的電話通數越少，代表他對妳越不關心。此外，也不會接女生的電話或檢查傳來的訊息，會刻意避開。

第二，他不會記得女生說過的話。去哪裡？想吃什麼？一起做什麼事情？剛戀愛的時候，連再瑣碎的小事都記得一清二楚；感情變淡之後，則是聊天說過什麼內容都會忘。

第三，不會好奇妳的日常生活。這是理所當然的，因為他對妳沒有關心了，所以不會問妳在做什麼。

第四，非常珍惜自己的東西。不會為妳花錢或騰出自己的時間，連等妳的時間都覺得浪費。也就是不會為了女生犧牲自己某一種事物。

第五，肢體接觸漸少。對妳的愛意已貧瘠，故裝作沒看見。

除此之外，笑容變少、使用戳人痛處的語氣、變得很冷淡和無心，以及如果女生在氣話之下說出分手的話，他就會真的和妳分手。據我所知的，就這些了。不知道是否有幫助到您？

O小姐：有。他慢慢開始斷掉聯繫的時候，我就應該要察覺到的。我還以為是他工作太忙了。

老師：原來如此。很心痛吧？人說：女人善變，男人變心。不管您的前男友是否重新和您聯絡，他都不會是當初愛您的那個他了。已淡掉的感情即使重新復合，最後還是會在同樣的狀況裡受傷。您就放下他吧！明年會有好的戀愛運，今年就先別急。

O小姐：好的，謝謝老師。諮商後，心情輕鬆許多。感謝老師讓我知道前男友對我的感情早已淡了。

老師：寬闊的世界裡有這麼多男人，您一定會遇到好的姻緣。

◎ 金喜淑的八字命運指引信 ◎

致　現在正處於愛情試煉的O小姐：

我們可以透過八字配對的方式來預測男女的愛情歷程。去年我幫O小姐與您的前男友配對了你們的八字，當時預測出兩人大運流勢將走向離別。然這個離別的原因不歸咎於誰的錯。

兩人從相遇相愛一直到離別，僅是一個自然發生的過程。是可謂，命運捉弄人。

O小姐八字裡的「官星運」代表您的異性關係。對女性而言，官星既是職場運，亦為男人運、名譽運。官星的主要功能是統治與保護自己。您可以把它想成是一道圍籬、一個組織、一條法律或一項規則。它將您綁在圍籬裡，由外部開始保護自己。然而，O小姐您現在尚未能遇見扮演這個圍籬的男人。

結婚運勢會受異性緣與子女運的影響。當兩人八字相合或流年運勢刺激到配偶宮的時候，就會結婚了。雖然O小姐的異性緣不錯，但仍不到結婚的時機。您可把自己的人生想像成一台火車，您的前男友在上車沒多久，即於下一站下車了。他僅不過是一位暫時與您度過美好時光的乘客罷了。

O小姐的人生列車仍繼續駛行中。在另一個車站上，又會有其他乘客上車。在這台駛行的人生列車上下車的人們不僅是男人，還有朋友和同事，偶爾亦是家人。相遇與離別本存於同一時空，請不要自責自己沒能事前發現對方早已變了心。

艾倫·狄波頓（Alain de Botton）寫了一本小說《我談的那場戀愛》講述愛情萌芽（生成）到分手（消滅）的變化過程。「失誤，讓你以為遇見了宿命般的愛情。然，那不是愛，而是讓你產生這個人是命中注定的錯覺。我愛過這個人。到頭來，我們之間相遇或不相遇其實只是偶然，九十八萬九千七百二十七之一的機率而已。當你有了這個想法之後，就不會有一定要和這個人共度時光的念頭。換句話說，對他的情感將抵達終點。」

O小姐，任何一場戀愛裡，愛人的那一個都會刻意放大自己所愛之人的優點。

「最可怕的事情是，你很難包容自己，卻能無限將對方理想化。所謂的陷入愛河，是犧牲自我意識，拋開致勝心理。我們墜入愛河是希望對方不要發現自己的卑鄙、心軟、懶惰、負能量、妥協、極致的愚昧。」

愛情總有傷心的時候，以及發現彼此愛好不一致的時候。

「兩人須抱持同等的期待在交往。也就是說，各自都該處於相同的心理狀態。假如一方抱持玩玩的心態，另一方想要的卻是真摯的愛情，那是絕不能在一起。所有愛情的痛苦源頭皆由不對等的心態開始生成。」

「愛情可能是一見鍾情，但是消失時卻不同等的速度。」

分手的前兆早已涵蓋於愛情萌芽時。

「女人受到伴侶親吻她的脖子、翻書或說笑話的方式所誘惑，但也會因同樣的原因被激怒。似乎愛的終結已包含在其開端裡，愛情的潰堤早已出現在創造之時。」

一旦某方失去了關心，另一方做得再多也無法挽回。

「除非雙方都有意恢復溝通。當對話的魅力和誘惑消逝殆盡，只能惹惱對方，想要讓愛情復甦的行為只會將愛悶死。此時不顧一切拼死拼活救回另一半的愛，結果只能倚靠浪漫恐怖主義，它是在毫無對策的情勢下所出現的產物。」

注定要結束的時間來臨。最終，我們回到了現實，燃燒殆盡的愛情是無法再挽回的。當您有強烈的憤怒、背叛、憎惡以及挫敗情感的時候，您會怪罪斷絕愛情的另一方，批判他。

「與其說是在利他主義與利己主義、道德與非道德之間，其實愛情的終結是出現在兩個本質為利己性衝動之間的衝動。」切斷愛情的那一方就是比自己更壞，更不道德嗎？O小姐，您愛過這個男人，所以您能說您比他更有道德，更善良嗎？

「即使我的愛情裡有了犧牲，但我甘願這麼做，因為我愛他。我不是殉教者10，非為義務，我只是因為自願而去做的犧牲。」( 10意指為了宗教或信仰而不畏迫害和殺戮，以致犧牲生命。)

「為什麼我們不能單純彼此相愛就好？」

許多人都有這個疑問。我們有可能會因為愛情帶來的痛苦而產生的悲觀心態，而完全成為愛情絕緣體嗎？

「愛情裡，必然有痛苦。即使是一段不聰明的愛情，也會忘不了。愛情是不合理、不可避諱的。不幸地，它的不合理並不能成為反駁愛情的武器。」

令人諷刺的是，愛情就在我們周圍不遠。我們在一段新的、命運般的愛情面前，心情仍會悸動，又陷入愛河了。O小姐也將重拾一段新的命運般的相遇。

▲沒有八字解決不了的人生煩惱。（圖／高寶書版提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《沒有八字解決不了的人生煩惱》。

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