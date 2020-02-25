「結婚」是什麼？專家：是讓愛情在生活裡延續下去

▲婚姻到底是什麼？每個人的定義都不同。（圖／CFP）

文／沒有八字解決不了的人生煩惱

一對夫妻來到諮詢室。因先生外遇的關係，現在必須搬家。這位先生非常無恥，將所有的過錯推向小三。整個過程中，坐在先生旁的太太，其悲傷的表情令我難以忘懷。太太一言不語，在想什麼呢？不說也知道，太太的心已傷痛欲絕。對他們而言，結婚的真義是？我煩惱了許久，該怎麼說才能安慰這位太太？



先生：我們想求問老師關於搬家的方位。

老師：你們好像住在那個家沒多久。

Ｋ太太：我們打算放下原本的房子，改住全租房。

老師：先生去年的運勢不太好，犯官災。

先生：其實我們是因為這個官災，才急著要搬家。請問這個官災會延續到何時？

老師：這運勢會一直延續到今年上半年。如果你們可以說明發生什麼樣的事情，我才有辦法幫你們詳細解說。

先生：其實我有其他的女人，大概見了一個多月。後來，慢慢發現這個女人有問題，就提了分手。沒想到那個女人性格大變。一開始交往的時候，還說會幫我守護家庭，只要讓她待在我身邊就滿足了。沒過多久，她開始有了貪念，打算破壞我的家庭，故我提了分手，她卻威脅說要把我們兩人之間的關係告訴我的家人，還要到我的公司宣揚給同事們知道。我想知道這女人會一直折磨我們到什麼時候？正考慮是否走法律途徑解決。

太太就坐在身旁，這位先生對於自己的外遇事件侃侃而談，令人感到不舒服。相對地，太太僅是拿起衛生紙巾偷偷擦拭眼淚，一句話也不說。先生將外遇發生的過錯一一推向外遇對象，表示自己也是個受害者。只有外遇一個月的發言，似乎也不值得讓人信任。

◎ 金喜淑的八字命運指引信 ◎

致 需要婚姻生活動力的K太太：

我幫您算了先生的八字，他出生於春天的甲木。八字為木的男人，其土運代表女人運。然，他的土運有兩個，一個是出生的年份；另一個是出生的時間。出生年的土運代表結婚的太太；出生時的土運代表結婚後出現的女性。

整體而言，如果這個男人的收入不錯，這個八字很容易發生女人問題。當他與出生時的土運女性交往，外表看似相合，其裡卻犯沖，故會有財產上的損失。

在八字命理學上，無法直言論斷「合」與「沖」是好或是壞。因為合可能帶來的是疾病，也有可能是與人的相遇。運勢來來去去的過程中，有好有壞。萬物皆有一體兩面。

現在K太太遭受先生的外遇，原本快樂的結婚生活被打破了，對先生有很大的失望吧！這時候，結婚制度可以發揮其力量。

「年輕的時候，結婚生活由情感（如：愛情、欲求、渴望、激情等）築成。但是，這些情感因各種千變萬化後而不再被一一注目的時候，兩人仍然堅強地一年又過了一年，他們倚靠的是制度。結婚的理由存在於比內在情感更堅固、長久的現象當中：那就是最初的那項承諾，以及根本不在乎創造自己的兩個人是否對日常生活滿意的子女們。」

「結婚不是為了完成愛情而存在；它的存在是為了讓愛情在變化多端的生活裡延續下去。」

「結了婚，一起度過了難關，經常擔心錢的問題，分別生了女兒和兒子，某一方外遇了，倦怠期來了，偶爾產生想要殺了對方或自己的念頭等種種現象，這才是真正的愛情故事。」

永遠的愛情與完美的另一半是不存在的。當然，也沒有完美的人生。既然您知道暫時被慾望迷惑的先生也不會是完美的人，不如藉此機會，希望這次事件能為兩人的關係帶來新的刺激。

★本文經高寶書版授權，摘自《沒有八字解決不了的人生煩惱》。