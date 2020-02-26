　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

走出情傷！不逼自己快點好　請給「離別」一些哀悼的時間

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲遇到情傷時，別急著逼自己快點好起來， 給離別一些哀悼的時間。（圖／CFP）

文／沒有八字解決不了的人生煩惱

【請給「離別」一些哀悼的時間】

開業至今，我遇見了許多因愛情與離別而痛苦的人們。諮商的過程中，我扮演協助他們的角色：聆聽他們的故事、安慰他們、提供意見以及指引他們。可是，總有一些父母們特別想要去參與干涉子女的愛情與離別。每次遇到這種情況，我就會想起某家兒子的吶喊：「我的感受不算什麼嗎？」

我能理解父母都希望孩子的路途順遂，但是如果連子女面對離別的情感都要參一腳，對子女而言，有可能是更大的傷害。

母親：請老師幫我看看，這女的和我兒子的八字合嗎？

老師：您兒子不是幾個月之前才蓋章離婚嗎？這麼快就要讓他去相親了啊？

母親：當然啊！我兒子多可憐，身邊沒個老婆該怎麼生活啊？看著我兒子現在接受精神治療和吃藥的不堪模樣，我好心疼啊！這女的可以嗎？

老師：是您兒子說想要交女友的嗎？

母親：不是，我兒子說想要一個人靜靜，是我要他快點找個伴。自從他離婚後，看起來很痛苦。

老師：您兒子的八字裡，夫妻運勢弱，故發生離婚、分居、週末夫妻、分房，或是老婆、小孩都在外地生活的機率高。特別是三十八歲以前結婚的話，他的夫妻運仍未完整。現在他才三十五歲，建議再多等一等。

母親：所以，這三年他都要一個人過嗎？這模樣我怎能看得下去？

老師：您也看到兒子結婚不代表就可以過幸福的生活，不是嗎？離婚也不全都是不幸的。與自己不合適的配偶硬著頭皮共度不幸的結婚生活，不如自己一個人生活來得好。離別不代表會失去全部的東西，我們可以在離別中創造新的運勢和機會。另外，人在經歷某種離別的時候也代表他的運勢暫時下滑，因此，在這個時候靜靜的等待是最好的應對方式。運勢差時，遇見的新戀情是不美好的；好運來臨時，好的戀情會隨之而來。一個人的人生裡，總是一直反覆著相遇與離別。無論是離婚或死別，當一個人正在經歷離別過程的時候，應該要有一小段的哀悼時光吧？離別的哀悼時光，意指整頓自己的心境，思考自己是否有需要反省或努力加強之處。我知道您很憐惜兒子，但請您給兒子一段時間整理心情，準備迎接新的戀情。還有，您兒子與這位女人的八字並不合。

母親：是嗎？要再等一等嗎？我怕他就這樣下去，結果一直孤獨到老。但我知道了，我會等。

◎ 金喜淑的八字命運指引信 ◎

致　一位憐惜子女的母親：

您兒子的八字是出生於未月（陽歷七月）的庚金。周圍土運的力道強。代表女人的木運有乙木和寅木。他的八字裡，不是完全沒有女人緣的。

但，欲想守護木，則需水運。在他的八字裡，沒有一滴水，因此夏日樹木因乾旱而口渴，正在枯萎中。對庚金而言，水是他的「食傷」，代表照顧心、理解力和表達能力等。可預想得到，他在結婚後，對太太照顧不足會導致夫妻不和。

此外，許多乾巴巴的土也會造成問題。八字為庚金的人，土代表母親、學習、文書等。金會把許多的土砌成土堆。站在屬金的子女立場，過多的土（母親的氣息）是最大問題。溢滿的母愛反而會讓子女更痛苦。擁有這種八字的人，他的母親絕對不能干涉子女的結婚生活。

金型璟在《好的離別》一書中，給予許多有關愛情與各種情感的建言：

「愛情結束時，有些人會瞬間變相產生暴力，向對方施展暴虐的言行。有些人會抓著對方，屢次糾纏；有些人會非常冷酷地離開，快速找尋下一段戀情；還有一些人會在離別之後到很遙遠的地方，或者活在自我怪罪的意識中，做出自我崩壞的行為。不只是我，他人也不知道該怎麼面對離別之後的生活。」

看著日復一日封閉自我的兒子，您曾說過希望有一本講解如回面對離別的手冊吧！

「這世界上必然有幾項通用的離別面對方法，比如：忘卻離開的那一個人是最好的；讓自己活得忙碌一點，馬上就會沒事了；越是這個時候，越要開懷心胸、正向的過生活；一位成熟的人要學會安靜獨自處理悲傷和痛苦。不過，這些方法似乎不能讓心靈的痛苦減少一點。不，反而讓痛苦持續更久的樣子。」

佛洛伊德首次提出：人若不能處理好離別，很容易得病。現在全身感受到痛苦的兒子，不管是對愛情或是離別，都還不太會處理。由於您的兒子在過去都是屬於奉獻的一方，故在他的愛情離別之時，您會因憐惜他，以至於無法輕易接受事實。令人身心癱軟，一口水都嚥不下去的離別痛苦，經歷過的人都知道。

「不要說一些時間會解決一切的鬼話！」經歷離別的兒子的吶喊似乎仍留在您的心裡，造成痛苦。

「我們的心裡根本不接受離別。對於離別，我們說不出口，並且將那些傷心痛苦掛嘴邊的人們視為不懂控制情緒的未成熟之人，甚至我們不認為離別是一種經驗，而是一種特別的失敗。我們不說它是離別，而是失去愛。」

離別後，如果不能好好管理自己的情感，將會發生心理上的問題。

「大家都知道人類誕生與成長的力量是愛；同樣，讓人生病或心死的原因亦來自於失去愛或愛人。我們所有的心理問題都是在失去愛以後，不能好好解決情感喪失問題而發生的。」

這位母親，請給您兒子一點時間。僅有在他能自立熬過離別痛苦之後，他才能開始遇見下一位新對象。在還未處理好情感的狀態下與新對象見面，可能會發生其他的問題。您想想，經歷死亡離別的時候，我們都需要哀悼的時間，現在您的兒子亦需要這段時間。

哀悼的過程不是單次，而是從五到十種情感一層一層上去的。每一個情感階段分界不清，不像樓梯般的有條有序，更不像一張圖表，可以明顯看見走向。相反，哀悼是『無法__圖表化的情感聚集、混亂的情緒團』。哀悼的時候，來來回回，迂迴在死巷口，看似不同又很相像的情感們，宛如螺旋式階梯般的慢慢解開。最後，終於在某一刻到達那陽光照耀的出口。」

每個父母都希望子女在人生道路上永遠順遂。很慶幸的是，您兒子可以藉由精神科心理治療過程，使用部分的藥品幫助他走出難關。請您多多與受傷的兒子一起共同感受悲傷的心情，家人的支持與幫助是他熬過離別傷痛的力量。

經歷完這樣的過程之後，您的兒子將會有新的生活與自我，也就會遇見新的對象了。

▲沒有八字解決不了的人生煩惱。（圖／高寶書版提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《沒有八字解決不了的人生煩惱》。

ET快訊
FB直播主賣口罩「100片1500元」被逮到了！狂賺災難財7
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

草食男這樣撩！交換男女立場「先約他見面、先說我喜歡你」

get潛力股男攻略！「認同＋稱讚」成為他們幻想中的女友

心碎！男友為什麼不想結婚？　專家：妳不夠有說服力

「遠離事發起因、讓自己慢下來」　不被憤怒綁架的8種方法

農曆新年「8大禁忌」快筆記！不能早上洗澡、紅包不能是單數

走出情傷！不逼自己快點好　請給「離別」一些哀悼的時間

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

「結婚」是什麼？專家：是讓愛情在生活裡延續下去

瘋電影／潛艦追緝　這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

相信吸引力法則！改變你的命運　從小小行動開始變動

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

走出情傷！不逼自己快點好　請給「離別」一些哀悼的時間

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

「結婚」是什麼？專家：是讓愛情在生活裡延續下去

瘋電影／潛艦追緝　這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

相信吸引力法則！改變你的命運　從小小行動開始變動

大甲媽、白沙屯媽遶境　雲林縣長張麗善：尊重！將盡地主之誼

汪小菲S Hotel才爆資遣！　直擊「內部營運現況GG」…續命關鍵仍未明

東京奧運若宣布停辦　日本將損失數百億美元商機

廣東14%出院病患二次感染！官方詳解是「間歇排毒現象」：其實沒有痊愈

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

不斷更新／科威特又增2例「全國11確診」　染疫原因與「伊朗旅遊史」有關

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

名家熱門新聞

相信吸引力法則　改變你的命運　

當大腦和邪教融合什麼也喚不回

結婚是什麼？是讓愛情在生活裡延續

這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

《裸屍》真實事件改編

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

超市火鍋肉片變出5道美味料理

文化正妹「小豬」邱珮淇長大嘍！

王子走不出女星謎霧

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

更多熱門

相關新聞

擅長用甜言蜜語哄女生的3星座男

擅長用甜言蜜語哄女生的3星座男

戀愛時，有些男生特別會用一些浪漫的情話、甜言蜜語來哄女生，不僅哄得女生心花怒放，更讓人死心踏地傻傻相信！像是以下3個星座男，說起花言巧語絕對箇中好手，雖然不一定做得到，但他們非常會說！

結婚是什麼？是讓愛情在生活裡延續

結婚是什麼？是讓愛情在生活裡延續

情侶出國必分！她：自己搭機回家

情侶出國必分！她：自己搭機回家

找真愛！這些生肖談戀愛總是在繞遠路

找真愛！這些生肖談戀愛總是在繞遠路

關鍵字：

戀愛失戀情傷夫妻婚姻

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面