走出情傷！不逼自己快點好　請給「離別」一些哀悼的時間

▲遇到情傷時，別急著逼自己快點好起來， 給離別一些哀悼的時間。（圖／CFP）

文／沒有八字解決不了的人生煩惱

【請給「離別」一些哀悼的時間】

開業至今，我遇見了許多因愛情與離別而痛苦的人們。諮商的過程中，我扮演協助他們的角色：聆聽他們的故事、安慰他們、提供意見以及指引他們。可是，總有一些父母們特別想要去參與干涉子女的愛情與離別。每次遇到這種情況，我就會想起某家兒子的吶喊：「我的感受不算什麼嗎？」

我能理解父母都希望孩子的路途順遂，但是如果連子女面對離別的情感都要參一腳，對子女而言，有可能是更大的傷害。

母親：請老師幫我看看，這女的和我兒子的八字合嗎？

老師：您兒子不是幾個月之前才蓋章離婚嗎？這麼快就要讓他去相親了啊？

母親：當然啊！我兒子多可憐，身邊沒個老婆該怎麼生活啊？看著我兒子現在接受精神治療和吃藥的不堪模樣，我好心疼啊！這女的可以嗎？

老師：是您兒子說想要交女友的嗎？



母親：不是，我兒子說想要一個人靜靜，是我要他快點找個伴。自從他離婚後，看起來很痛苦。

老師：您兒子的八字裡，夫妻運勢弱，故發生離婚、分居、週末夫妻、分房，或是老婆、小孩都在外地生活的機率高。特別是三十八歲以前結婚的話，他的夫妻運仍未完整。現在他才三十五歲，建議再多等一等。

母親：所以，這三年他都要一個人過嗎？這模樣我怎能看得下去？

老師：您也看到兒子結婚不代表就可以過幸福的生活，不是嗎？離婚也不全都是不幸的。與自己不合適的配偶硬著頭皮共度不幸的結婚生活，不如自己一個人生活來得好。離別不代表會失去全部的東西，我們可以在離別中創造新的運勢和機會。另外，人在經歷某種離別的時候也代表他的運勢暫時下滑，因此，在這個時候靜靜的等待是最好的應對方式。運勢差時，遇見的新戀情是不美好的；好運來臨時，好的戀情會隨之而來。一個人的人生裡，總是一直反覆著相遇與離別。無論是離婚或死別，當一個人正在經歷離別過程的時候，應該要有一小段的哀悼時光吧？離別的哀悼時光，意指整頓自己的心境，思考自己是否有需要反省或努力加強之處。我知道您很憐惜兒子，但請您給兒子一段時間整理心情，準備迎接新的戀情。還有，您兒子與這位女人的八字並不合。

母親：是嗎？要再等一等嗎？我怕他就這樣下去，結果一直孤獨到老。但我知道了，我會等。

◎ 金喜淑的八字命運指引信 ◎

致 一位憐惜子女的母親：

您兒子的八字是出生於未月（陽歷七月）的庚金。周圍土運的力道強。代表女人的木運有乙木和寅木。他的八字裡，不是完全沒有女人緣的。

但，欲想守護木，則需水運。在他的八字裡，沒有一滴水，因此夏日樹木因乾旱而口渴，正在枯萎中。對庚金而言，水是他的「食傷」，代表照顧心、理解力和表達能力等。可預想得到，他在結婚後，對太太照顧不足會導致夫妻不和。

此外，許多乾巴巴的土也會造成問題。八字為庚金的人，土代表母親、學習、文書等。金會把許多的土砌成土堆。站在屬金的子女立場，過多的土（母親的氣息）是最大問題。溢滿的母愛反而會讓子女更痛苦。擁有這種八字的人，他的母親絕對不能干涉子女的結婚生活。

金型璟在《好的離別》一書中，給予許多有關愛情與各種情感的建言：

「愛情結束時，有些人會瞬間變相產生暴力，向對方施展暴虐的言行。有些人會抓著對方，屢次糾纏；有些人會非常冷酷地離開，快速找尋下一段戀情；還有一些人會在離別之後到很遙遠的地方，或者活在自我怪罪的意識中，做出自我崩壞的行為。不只是我，他人也不知道該怎麼面對離別之後的生活。」

看著日復一日封閉自我的兒子，您曾說過希望有一本講解如回面對離別的手冊吧！

「這世界上必然有幾項通用的離別面對方法，比如：忘卻離開的那一個人是最好的；讓自己活得忙碌一點，馬上就會沒事了；越是這個時候，越要開懷心胸、正向的過生活；一位成熟的人要學會安靜獨自處理悲傷和痛苦。不過，這些方法似乎不能讓心靈的痛苦減少一點。不，反而讓痛苦持續更久的樣子。」

佛洛伊德首次提出：人若不能處理好離別，很容易得病。現在全身感受到痛苦的兒子，不管是對愛情或是離別，都還不太會處理。由於您的兒子在過去都是屬於奉獻的一方，故在他的愛情離別之時，您會因憐惜他，以至於無法輕易接受事實。令人身心癱軟，一口水都嚥不下去的離別痛苦，經歷過的人都知道。

「不要說一些時間會解決一切的鬼話！」經歷離別的兒子的吶喊似乎仍留在您的心裡，造成痛苦。

「我們的心裡根本不接受離別。對於離別，我們說不出口，並且將那些傷心痛苦掛嘴邊的人們視為不懂控制情緒的未成熟之人，甚至我們不認為離別是一種經驗，而是一種特別的失敗。我們不說它是離別，而是失去愛。」

離別後，如果不能好好管理自己的情感，將會發生心理上的問題。

「大家都知道人類誕生與成長的力量是愛；同樣，讓人生病或心死的原因亦來自於失去愛或愛人。我們所有的心理問題都是在失去愛以後，不能好好解決情感喪失問題而發生的。」

這位母親，請給您兒子一點時間。僅有在他能自立熬過離別痛苦之後，他才能開始遇見下一位新對象。在還未處理好情感的狀態下與新對象見面，可能會發生其他的問題。您想想，經歷死亡離別的時候，我們都需要哀悼的時間，現在您的兒子亦需要這段時間。

「哀悼的過程不是單次，而是從五到十種情感一層一層上去的。每一個情感階段分界不清，不像樓梯般的有條有序，更不像一張圖表，可以明顯看見走向。相反，哀悼是『無法__圖表化的情感聚集、混亂的情緒團』。哀悼的時候，來來回回，迂迴在死巷口，看似不同又很相像的情感們，宛如螺旋式階梯般的慢慢解開。最後，終於在某一刻到達那陽光照耀的出口。」

每個父母都希望子女在人生道路上永遠順遂。很慶幸的是，您兒子可以藉由精神科心理治療過程，使用部分的藥品幫助他走出難關。請您多多與受傷的兒子一起共同感受悲傷的心情，家人的支持與幫助是他熬過離別傷痛的力量。

經歷完這樣的過程之後，您的兒子將會有新的生活與自我，也就會遇見新的對象了。

★本文經高寶書版授權，摘自《沒有八字解決不了的人生煩惱》。