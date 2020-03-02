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「馬王」不倫戀案祕密開庭2小時！正宮梁敏婷現身…只說謝謝大家

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記者孫于珊／台北報導

藝人王瞳與馬俊麟鬧出「馬王」不倫戀，令馬妻梁敏婷氣得向王瞳提告「侵害配偶權」，求償400萬元。2日下午士林地院再度開民事庭，一頭烏黑長髮的梁敏婷戴口罩出庭，她身穿淺褐色長版外套，內搭深素色長裙，配白色球鞋，脖子還戴項鍊點綴，散發出休閒但不失優雅的氣質，不過對於媒體提問，她皆沒有回應。

▲▼梁敏婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲馬俊麟外遇王瞳，馬妻梁敏婷怒提告，並向王瞳求償400萬元。（圖／記者孫于珊攝）

由於2019年王瞳與馬俊麟在民視《大時代》飾演情侶，不料2人疑似假戲真做，不但甜蜜傳訊、書信往來，被正宮梁敏婷發現後，雖然王瞳曾向梁傳訊「會悔改」，並承諾不再與馬私下接觸，但在同年9月，又被周刊拍到「馬王」一起上健身房、一起喝豆漿，讓梁不再原諒，決定提告並求償400萬元。

▲馬俊麟不離婚爆是條件談不攏。（圖／翻攝自YouTube）

▲馬俊麟和王瞳鬧出不倫緋聞，2人工作一度被冷凍，但近日「馬王」紛紛復工了。（圖／翻攝馬俊麟臉書）

由於王瞳律師聲請不公開審理，雙方律師都被下達「封口令」，對案情、審理進度、當事人和解意願等細節皆絕口不提。如今再度開庭，「關門大戰2小時！」梁敏婷的委任律師表示，今天主要是在「整理爭點」，並曝「法官講太久」，所以開庭時間才那麼久。

而梁敏婷面對媒體提問「現在跟老公感情還好嗎？」、「今天有提出新證據嗎？」、「向王瞳求償400萬的聲明有改變嗎？」等相關問題，皆未做任何表示，不斷快步向前走，僅在上車離開前說了一句：「謝謝大家。」

▼梁敏婷2日出庭，但面對記者提問皆不予回應。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼梁敏婷。（圖／記者孫于珊攝）

►姊妹們！給他點顏色瞧瞧！！！

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