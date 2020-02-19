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為了10萬好友反目　欠錢的更兇！債主「腹部插刀」奔豆漿店求救

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▲▼ 十萬刀插杜 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲李男不滿王友人索討10萬元債務，拿出紅酒開瓶器刺向對方。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名遭通緝在案男子因積欠友人10萬元債務，19日凌晨友人索討債務時雙方爆發口角，這時男子突然抽出預藏的紅酒開瓶器朝對方腹部刺一刀後逃逸，友人被刺後逃往豆漿店求救，最後在店員的協助下送醫，警方獲報進行圍捕，根據目擊者描述，約1個小時後逮到嫌犯，訊後依殺人未遂罪送辦。

▲▼ 十萬刀插杜 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲王男被刺後逃往豆漿店求救，在店員幫助下報警送醫。（圖／記者洪正達翻攝）

警方指出，李姓男子（27歲）日前王姓友人（39歲）借款10萬元，19日凌晨1點多王男約李出面處理債務，不料雙方卻在鳳山樂園街爆發口角，李男在盛怒下抽出預藏的紅酒開瓶器朝王男腹部猛刺後逃離現場，警方獲獲報到場，發現刀子還插在王男腹部，趕緊將他送醫，所幸無生命危險，警方進一步詢問對方衣著特徵後，立即展開圍捕。

就在案發1個多小時後的2點40分左右，警方在大東二路發現一名男子衣著相符，向前盤查並比對監視器後，確認就是行兇的李男，而李男也坦承涉案，當場將他上銬逮捕帶回偵訊，李男供稱．因不滿王男追債爆發口角，拿出紅酒開瓶器中的刀子向對方腹部刺了一刀，警方訊後依《殺人未遂罪》移送法辦。

▲▼ 十萬刀插杜 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲鳳山分局偵查隊長郭家峰說明案情進度。（圖／記者洪正達翻攝）

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