為了3萬元！蘆洲屁孩債務糾紛聚眾談判　還未出發就遭查扣3把刀

▲蘆洲屁孩為了3萬元糾紛聚眾準備去談判，卻被擴大臨檢的警方攔下。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲警方20日凌晨在復興路巷內看到3汽車、5機車聚眾，準備上前盤查時，眾人嚇得鳥獸散，經通報後15分鐘又在附近發現同一批人，支援警力趕往攔下2車共3人，並在車上查到3把刀械及1把空氣手槍，他們辯稱是準備要去士林談判債務問題，警方訊後依照《社會秩序維護法》裁處。

因應寒假延長，蘆洲分局安排連續3天的擴大臨檢勤務，過程中集賢派出所長陳安澤在蘆洲中興路巷內發現有改裝汽車3輛、5輛機車聚集，才正準備要趨前盤查，聚集的屁孩看到巡邏車閃燈就趕緊散開，所長料定這批人會惹事，通報線上警力改裝車車牌並加強巡邏，果不其然15分鐘在復興路與中興路口，又發現這批聚眾人士正在集結。

所長通報警力支援，並開車攔下其中2輛改裝車，車上共有劉姓主嫌（20歲）、黃姓駕駛（22歲）及羅姓駕駛（24歲），除了在黃男車上搜出長刀、短刀及一把斧頭刀外，更在羅男身上插著一把空氣手槍，警方詢問羅男是否可以看車內有無違禁品，他竟囂張回嗆「不要！為什麼要給你們看？」

警方將現場3人帶回派出所偵辦，他們辯稱是因為劉男在外面欠了3萬元，雙方約在士林要喬債務問題，劉男找了一群人要過去壯大聲勢，否認是想鬥毆尋仇，其餘聚眾人士則推託並不認識，全案訊後依照《社會秩序維護法》裁處，警方原本的擴大臨檢勤務成功阻止一場可能發生的衝突。

▼線上警力火速趕往將3人帶回派出所偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）







►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►影／蘆洲5屁少騎車亂按喇叭挑釁 惹上「7球友」把他們當球打

►影／林口騎士遇死劫 超車後失控遭大貨車輾「臟器外露」慘死

►影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴