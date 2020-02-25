欠2200萬不還反騙債主547萬　大膽被告約法院交「擔保金」…貪心中計落網





▲林女用假公文騙被害人到法院交錢，因為貪心中計被誘回落網後，依詐騙等罪起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓女子為了償還欠債2200萬元，竟偽造法院執行命令，騙債主幫忙繳擔保金的話，可以一起假扣押其他人的財產抵債，1對債主母女到法院把錢交給林女後，覺得奇怪，當場詢問法院人員拆穿騙局，被害母女與警方合力把林女誘回法院逮捕，總計林女詐騙得手547萬元，台北地檢署25日依詐欺、變造公文書等罪起訴林女，並具體求刑4年。

起訴指出，林女欠了曹姓債主1400萬元、欠程姓債主800多萬元，林女沒錢可還，剛好看到同居人收到1份法務部行政執行署台北分署追討稅款、健保費的「執行命令」，異想天開地變造這份公文書，改成法院同意讓林女假扣押別人財產的文書。

林女拿著假公文，向債主佯稱，別人欠她2600萬元，只要債主幫忙提供擔保金，就能馬上假扣押別人的財產來抵債，曹姓債主因此分5次給了林女397萬元，程姓婦人則和林女在2019年12月27日下午，到台北地院見面付錢，方便林女直接把錢交給「書記官」辦理擔保提存。

但是程婦在女兒陪同下付了錢，拿到林女轉交的「收據」後，覺得奇怪，當場在台北地院找上訴訟輔導科查證，馬上拆穿這張收據是假的，台北地檢法警隨即協助報案，中正一分局警方安排程婦打電話給林女，以「還有錢忘了給」當餌，誘騙林女開車回到法院，由北院法警協助將貪心想多拿錢的林女逮捕。

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