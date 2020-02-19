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女兒報案：媽媽沒回家…一查驚知遭小11歲男友「活活掐死」！摩鐵→山區棄屍

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▲▼ 新竹殺女友 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼女兒報案媽媽失蹤，警意外挖出情殺案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

一名林姓男子與林姓女友16日晚間上摩鐵開房間，孰料，卻在對方的手機中發現親密訊息，他一怒之下便失手掐死女友，並開車到桃園某山區將遺體扔下懸崖棄屍。整起事件會曝光是因為林女女兒遲遲等不到母親返家，察覺有異決定報警處理。警方循線逮獲林男，19日依殺人罪嫌將他送辦。

林女女兒17日晚間7時許，到新竹東門派出所報案，表示母親無故失蹤。警方受理後隨即調閱林女自住處外出沿線監視器，經追查後發現，林女是16日深夜11時許，步行進入新竹市區某汽車旅館，同時段林男也開車進入摩鐵，並入住同一間房間，但17日凌晨卻只有林男獨自一人開車外出，並在上午才返回汔車旅館，約莫中午辦理退房，期間都沒有見到林女身影。

▲▼ 新竹殺女友 。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方隨即組成專案小組深入追查，透過監視器畫面發現，林男17日開車到桃園市、新竹縣交界處公路，行蹤詭異，林男中午退房後，又獨自駕車從國道3號高速公路往南一路逃逸，認為林男涉嫌重大，一路循線跟到雲林縣將林男逮捕。

林男一見警方上門，自知事跡敗露，隨即坦承犯案並供述作案經過，同時帶警方到棄屍地點，最後在路旁坡崁下方尋獲林女遺體。

根據警方調查，兇嫌34歲林男與死者45歲林女是男女朋友，案發時雙方因感情發生口角，林嫌竟憤而將林女殺害棄屍，全案偵詢後依殺人罪移送台灣新竹地方檢察署偵辦。

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