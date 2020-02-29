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台灣爆院內感染！北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」　和平醫院禁一般探病

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▲▼ 北市聯醫仁愛院區,台北市立聯合醫院,仁愛醫院 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市聯醫仁愛院區。（圖／記者洪巧藍攝）

中央社

北市聯合醫院表示，3月2日起加強門禁管制，限制出入口並調整一般及加護病房探病時間，會客每次限2名、陪病家屬每床限1名，且須出示陪伴證、無發燒及呼吸道症狀。

因應疫情，台北市立聯合醫院表示，3月2日起進行全院加強門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間。此外，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量體溫，無發燒及無呼吸道症狀者才能入院陪病。

請繼續往下閱讀...

北市聯醫說，和平院區為專責防疫醫院，謝絕「一般病房」探病，其餘各院區「一般病房」探病時間分為上午11時至11時30分、晚間7時至7時30分。

「加護病房」探病時間除和平院區為中午12時至12時30分外，其餘院區調整為上午11時至11時30分。

聯醫表示，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知旅遊史、職業史、接觸史和聚集史。

聯合醫院松德院區,北市聯醫。（圖／記者趙于婷攝）

▲北市聯合醫院松德院區。（圖／記者趙于婷攝）

另外，衛生福利部基隆醫院自3月2日起，將在院外仿速食店設置「藥來速、便利抽」窗口，希望讓慢性病長者等免進醫院領藥或抽血，減少遭感染機會。

此外，院方配合政府防疫政策，自3月2日起也將針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施。一般病房每天僅對外開放三個時段探視病人，分別是上午10時30分至11時30分、下午2時30分至3時30分、晚上7時30分至8時30分，每名住院病人每次限2人探視、1人陪病，且需持探病證或陪病證進入院區。非急診的病人一律由行政大樓大門口進出。

▲▼台北市聯合醫院和平院區,和平醫院。（圖／翻攝Google Maps）

▲台北市聯合醫院和平院區。（圖／翻攝Google Maps）

基隆長庚醫院也表示，今天起一般病房每天只開放2次探視病患時段，分別為上午11時至下午1時、晚上6時至8時。每名住院病患每次限制2人探視、1人陪病。加護病房僅開放上午11時至11時半，每天僅限制2人探視一次。

長庚醫院指出，所有進出病房的訪客及陪病者，必須配合規定實名登錄個人姓名、電話等相關聯絡資料，並主動告知相關旅遊史、職業別、接觸史及是否曾群聚，鼓勵民眾多利用電話及視訊探病。

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