環狀線3月1日起正式收費！　適用1280定期票、常客優惠





▲新北捷運環狀線車箱內樣貌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

環狀線自通車以來，累積運量已突破百萬，台北捷運25日表示，自3月1日開始將正式收費，收費方式與現行路網相同；同時，只要在1小時內完成捷運、公車及YouBike轉乘之旅客，同樣享有轉乘優惠。

台北捷運提醒旅客，環狀線（板橋站、新埔民生站）轉乘板南線（板橋站、新埔站）為站外轉乘，持單程票的旅客，請使用「黃色轉乘閘門」出站；持電子票證的旅客，可於任一閘門出站，在20分鐘內完成轉乘，即視同相同車站轉乘，合併計算里程。

台北捷運表示，由於環狀線營運路線橫跨新北市新店、中和、板橋及新莊4個行政區共14站，可大幅縮減車資、搭車時間及搭乘里程；舉例來說，通車後新北市民從板橋到頭前庄票價，從原來的40元降為20元，金額直接省一半；此外，中和居民到板橋也不必再繞進臺北市區轉乘，大大節省交通時間。

台北捷運說，環狀線正式收費後，同樣適用常客優惠，每天通勤、通學及捷運常客，可累計搭乘次數，最高可獲百分之三十的回饋金（相當於7折），搭越多回饋越多；或是依據自身搭乘的里程及次數，選擇長途搭乘適用的1280公共運輸定期票。

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