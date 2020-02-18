捷運為何不設酒精消毒？「悲慘真相」曝光...網崩潰了

▲有網友認為北捷出入口應該提供酒精，供乘客消毒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，許多人都會戴上口罩、使用酒精、乾洗手隨時消毒自保，就連公司、百貨商場都會要求民眾入內時測量體溫。有網友發文詢問，「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」因為許多公眾場合多會提供酒精提升防疫戒備，北捷每日運量多達2百多萬人次，如果能提供乾洗手效果會比感冒戴口罩來得好，貼文引發熱議，隨即有網友點出關鍵真相。

有一名網友在PTT上發文詢問，「如果北捷在出入口都有提供乾洗手消毒，這樣有沒有搞頭啊？」文中提到原PO每天都會搭捷運，大部分乘客都會戴上口罩，但防疫最重要的還是勤洗手。網友的提問引起熱烈討論，清一色的回答都是「會整罐被偷走」。

▲有網友疑惑，捷運為何不設酒精消毒？（圖／翻攝PTT）

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有不少網友分享周遭的經驗，「我們公司整罐被偷走」、「像廁所的捲桶衛生紙被拿走」、「摩斯漢堡的酒精一樣被A走」、「會被排隊裝回家」或者是「看多就知道，台灣人素質有待加強」。但也有網友持不同的看法，「有自動的酒精好嗎」、「按鈕按下去，結果按鈕變成最大感染源」、「有自動感應的酒精」。

經記者詢問台北捷運公司後，「目前確實沒有在出入口提供酒精供旅客消毒，如果民眾有疑慮，可以至站內洗手間使用洗手乳清潔。」另外，為了因應新冠肺炎疫情影響，除了例行性消毒之外，已針對旅客接觸較頻繁之設備，如自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。