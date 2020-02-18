　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷運為何不設酒精消毒？「悲慘真相」曝光...網崩潰了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新北捷運環狀線首日試乘,民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友認為北捷出入口應該提供酒精，供乘客消毒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，許多人都會戴上口罩、使用酒精、乾洗手隨時消毒自保，就連公司、百貨商場都會要求民眾入內時測量體溫。有網友發文詢問，「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」因為許多公眾場合多會提供酒精提升防疫戒備，北捷每日運量多達2百多萬人次，如果能提供乾洗手效果會比感冒戴口罩來得好，貼文引發熱議，隨即有網友點出關鍵真相。

有一名網友在PTT上發文詢問，「如果北捷在出入口都有提供乾洗手消毒，這樣有沒有搞頭啊？」文中提到原PO每天都會搭捷運，大部分乘客都會戴上口罩，但防疫最重要的還是勤洗手。網友的提問引起熱烈討論，清一色的回答都是「會整罐被偷走」。
▲有網友疑惑，捷運為何不設酒精消毒？（圖／翻攝PTT）▲有網友疑惑，捷運為何不設酒精消毒？（圖／翻攝PTT）

請繼續往下閱讀...

有不少網友分享周遭的經驗，「我們公司整罐被偷走」、「像廁所的捲桶衛生紙被拿走」、「摩斯漢堡的酒精一樣被A走」、「會被排隊裝回家」或者是「看多就知道，台灣人素質有待加強」。但也有網友持不同的看法，「有自動的酒精好嗎」、「按鈕按下去，結果按鈕變成最大感染源」、「有自動感應的酒精」。

經記者詢問台北捷運公司後，「目前確實沒有在出入口提供酒精供旅客消毒，如果民眾有疑慮，可以至站內洗手間使用洗手乳清潔。」另外，為了因應新冠肺炎疫情影響，除了例行性消毒之外，已針對旅客接觸較頻繁之設備，如自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。

ET快訊
鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了
快訊／計程車司機又確診！　日本橫濱市宣布再新增1例
新北驚傳夫妻陳屍車內！　兒子定位驚見在祖墳旁
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

總獎金40萬元！「東森盃」捷運車站設計大賽　線上票選活動開始囉

ETtoday寵物合體奧斯卡穩坐頭座　「高雄春酒」董事長陳安祥：今年包滿意

捷運為何不設酒精消毒？「悲慘真相」曝光...網崩潰了

居家檢疫隔離屢傳失聯、趴趴走！指揮中心曝：累計41人違規、挨罰150萬

別忘了還有非洲豬瘟要防！未取得合法廚餘養豬最高罰300萬

高中以下4000所學校23日前完成消毒！內、外開放空間啟動防疫

和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」

影／台中木業廠停工原因曝！1名員工就是白牌車司機外甥女婿...50多人隔離

228連假國道客運「搭車85折」90條路線一次看　北高、北花都適用

林懷民親導！雲門首度製作歌劇音樂會　樂評家焦元溥：你會掉眼淚

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

副駕駛阿金坐車堅持「手手伸直」　偷學老爸開車...網笑：快給方向盤

總獎金40萬元！「東森盃」捷運車站設計大賽　線上票選活動開始囉

ETtoday寵物合體奧斯卡穩坐頭座　「高雄春酒」董事長陳安祥：今年包滿意

捷運為何不設酒精消毒？「悲慘真相」曝光...網崩潰了

居家檢疫隔離屢傳失聯、趴趴走！指揮中心曝：累計41人違規、挨罰150萬

別忘了還有非洲豬瘟要防！未取得合法廚餘養豬最高罰300萬

高中以下4000所學校23日前完成消毒！內、外開放空間啟動防疫

和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」

影／台中木業廠停工原因曝！1名員工就是白牌車司機外甥女婿...50多人隔離

228連假國道客運「搭車85折」90條路線一次看　北高、北花都適用

林懷民親導！雲門首度製作歌劇音樂會　樂評家焦元溥：你會掉眼淚

確診破7萬！大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

總獎金40萬元！「東森盃」捷運車站設計大賽　線上票選活動開始囉

ETtoday寵物合體奧斯卡穩坐頭座　「高雄春酒」董事長陳安祥：今年包滿意

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

陳艾琳產後兩個月怒甩12公斤　現身PUMA示範「一個動作」超燃脂

捷運為何不設酒精消毒？「悲慘真相」曝光...網崩潰了

疫情影響生意　桃園五星級大飯店啟動美食外送到府

血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？

快訊／計程車司機又確診！　日本橫濱市宣布再新增1例

下手前再考慮一下！Motorolla Razr折疊機螢幕出現折痕

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

快訊／新北郭富文、管永安居家檢疫失聯

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

連續7天免費　喫茶小舖招待醫護

因新冠肺炎居家隔離　勞資問題高市勞工局回應

抗SARS專家「3預言」全成真！

台中木業廠停工原因曝！1員工是白牌車司機外甥女婿

彰化封城！　王惠美：勿傳假訊息

口罩禁出口！媽連夜「縫口罩套」給旅英女兒

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

更多熱門

相關新聞

即／是計程車司機　橫濱新增1例

即／是計程車司機　橫濱新增1例

根據NHK快訊報導，日本神奈川縣橫濱市18日晚間公布，新增1名新冠肺炎確診病例，患者為居住在當地的60多歲計程車司機。

南韓第31例「新冠肺炎」確診：無旅遊史

南韓第31例「新冠肺炎」確診：無旅遊史

華南海鮮市場出入口全封！保安：專家每天來消毒

華南海鮮市場出入口全封！保安：專家每天來消毒

日第5架包機抵武漢！物資寫上詩詞

日第5架包機抵武漢！物資寫上詩詞

《歌手》參賽者分散各地唱！陸歌手「家中隔離」直播

《歌手》參賽者分散各地唱！陸歌手「家中隔離」直播

關鍵字：

新冠肺炎北捷酒精消毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

快訊／李光洙車禍意外！

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面