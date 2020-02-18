全民一起理性防疫！捷運站告訴你聰明的「防護撇步」

▲防疫期間民眾可以做些什麼？捷運站告訴你怎麼理性防疫不恐慌。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散，防疫期間民眾可以做些什麼？捷運站告訴你怎麼理性防疫不恐慌，家裡環境保持清潔很重要，如果下班累了不想打掃，那就交給掃地機器人，或是光立潔除菌棒幫你忙。

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▲使用掃地機器人或是光立潔除菌棒，讓家裡環境保持清潔。（圖／記者姜國輝攝）

到家後好好用霓淨思保養自己，體內的保養也不可少，促進新陳代謝、調節生理機能，腸胃也要顧好，讓營養好吸收，才能增強免疫力！還在煩惱哪間藥局可以買口罩，或是離自己最近的餐廳是什麼嗎？交給LINE SPOT輕鬆解決你的煩惱。搭乘捷運上下班，順便研究新房市，連手拉環上也能發現小驚喜。

▲▼搭乘捷運上下班，順便研究新房市，連手拉環上也能發現小驚喜。（圖／記者姜國輝攝）

假日宅在家不想出門人擠人，只要跟著蕭敬騰與盧廣仲的腳步，用Uber Eats訂餐，美食立即送上門！民眾說：「我覺得現在防疫時期，盡量宅在家不要出門，平常下班我就會趕快回家，坐捷運回家時，會先看看Uber Eats上有什麼餐點，現在假日也很少出門，我都會在家裡叫Uber Eats解決三餐，很快速、方便」。

▲▼假日宅在家不想出門人擠人，只要用Uber Eats訂餐，美食立即送上門。（圖／記者姜國輝攝）

民眾分享，「我自己平常很喜歡叫Uber Eats，因為Uber Eats的餐點種類很多，有時候想要吃鹽酥雞，或是喝珍奶，在Uber Eats都可以找到，而且送餐的速度很快，我只要決定好吃什麼，一鍵按下去，Uber Eats就馬上送來了」。

▲▼《彼岸之嫁》（上圖）與《國際橋牌社》（下圖），宅在家看影集不怕無聊。（圖／記者姜國輝攝）

想出國旅遊嗎？宅在家備好旅遊行程，等待疫情過後，就可以好好體驗世界。另外Netflix推出最新華語原創影集《彼岸之嫁》，待在家就可以跟著吳慷仁等優秀演員，一起探討懸疑劇情。或是看看《國際橋牌社》的6位年輕人，在台灣解嚴時代，如何尋找自己的天命。

▲女神郭雪芙邀請玩家來《一劍傾心》，體驗浪漫情緣玩法。（圖／記者姜國輝攝）

還是想跟女神郭雪芙同遊？那就來《一劍傾心》體驗浪漫情緣玩法！防疫期間不想出門走走，手機遊戲擁有多樣選擇，宅在家也能玩好玩滿，度過美好假期，一點也不無聊。