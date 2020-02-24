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北捷文湖線試辦改內裝圖曝光　座椅提高包覆性、雙人改成三人座

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▲▼捷運文湖線試辦電聯車改內裝 。（圖／北捷提供）

▲捷運文湖線試辦電聯車改內裝 。（圖／北捷提供）

記者楊亞璇／台北報導

為紓解台北捷運文湖線尖峰時間搭乘人潮，並提升旅客乘坐舒適度，北捷規劃370型電聯車內部空間改裝工程，調整座椅弧度曲線及增加車廂空間，座位數則從76個增加為84個；目前一部列車已經改裝完成，即日起上線營運，預計試辦6個月。

北捷表示，本次文湖線列車改裝有兩大重點，首先，對於旅客反映座椅弧度曲線問題加以調整，將部份座椅全面更換為包覆性高、提升腿部支撐性的設計，讓舒適度提升，另外，原本雙人座的座椅改裝成三人座椅，列車總座位數則從76個增加為84個。

▲▼捷運文湖線試辦電聯車改內裝 。（圖／北捷提供）

在活絡車廂空間方面，北捷說明，試辦移除行李架、對向1組座椅，與部份車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車旅客進出車廂，旅客動線也更加順暢；增加的空間，除了可供行李置放外，也讓旅客站立空間變得更為寬廣。  

北捷車輛處大修場場長黃智輝表示，改裝上線列車，最困難的地方在於受限車廂內原有配置，需要配合原有座椅底座位置，同時還要兼顧車體結構因素，工程項目非常繁瑣，「並非只有座椅更新那麼簡單！」列車改裝工期費時30天完成，試辦營運6個月，將視旅客意見，研議後續改裝計畫。

同時，即日起同步在文湖線南港展覽館站大廳，展示改裝前、後座椅的不同，並開放旅客試坐體驗，預計展出1個月。

▲▼捷運文湖線試辦電聯車改內裝 。（圖／北捷提供）
▲▼捷運文湖線試辦電聯車改內裝 。（圖／北捷提供）

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