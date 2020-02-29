快訊／南韓二次感染首例！73歲婦出院第7天再確診　駐韓美軍妻子也中鏢

▲南韓已有4例確診與駐韓美軍有關。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓境內出現二次感染首例，一名73歲女性本月初確診，22日康復出院，卻在27日再度出現症狀，28日二次感染。該名女性的兒子、兒媳均為確診患者，近期去過中國廣東省。

韓聯社報導，該名女性沒有海外旅遊史，是南韓境內首起「出院後再度感染」的例子。衛生部門引述她的說法指出，她在出院後，一直待在室內沒有外出。

另外，駐韓美軍今（29）上午證實，慶尚北道漆谷郡「卡洛爾軍營基地」（Camp Carroll）一名確診士兵的妻子也確診新冠肺炎（COVID-19），使得駐韓美軍總感染病例數來到4例。

軍方表示，該名女子自26日起就配合隔離，目前已被轉移至美軍醫院，「自從實施隔離措施以來，該名患者並沒有接觸任何一名駐韓美軍及相關人員。」南韓與美國衛生官員認定，由於該名女子採取隔離措施，沒有和其他人互動，沒有必要進一步追蹤接觸者。

根據南韓中央防疫對策本部29日的最新通報，境內累計2931人感染，17人死亡。衛生部門稍早證實，目前有10名確診病患生命危急。

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