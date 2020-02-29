南韓大邱太慘！民眾網購全塞爆　確診病患等不到病床「卻在家等到死亡」

▲大邱街道冷清。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在南韓疫情相當嚴重，尤其又以大邱、慶尚北道2區最為慘烈，不僅境內日日確診人數上升，大邱地區幾乎醫院滿滿都是等待檢驗、住院、就診的病患，許多症狀較輕的病患，則被要求在家自我隔離，卻沒想到最後演變成病情惡化後死亡。

綜合韓媒報導，截至29日上午，南韓通報共17例死亡病例，隨著每日皆傳出死亡案例，且又以大邱區確診居多，原本人潮、車潮絡繹不絕的大邱如今成為死城，路上冷清僅剩醫院、超市搶購口罩、民生用品的小批人潮，至晚間7時幾乎店家都打烊。

不少大邱居民選擇在網路上購物，卻沒想到快遞配送早已爆滿，快遞公司也因為訂單太多根本無法消化，民眾則擔心倘若物流配送進不了大邱，往後生活該怎麼辦。

此外，不少輕微症狀的病患被要求在家隔離、或等待醫院病床，卻沒想到病情惡化，其中28日官方通報的三名死亡病例中，就有兩人是居家隔離者，因為病情惡化、呼吸困難送醫，到院後不久死亡，直到病逝之後才得知篩檢結果為陽性。

目前南韓疫情延伸的源頭，被認定在大邱區的新天地教會，因群聚頻繁且有宿舍，居住在裡面的信徒出現症狀後仍持續正常生活，最終導致群聚感染相當嚴重。南韓官方也表示，新天地教會的確診人數恐怕只會越來越多。

▲比起去年同期，大邱人潮少掉一大半。